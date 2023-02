MIGUEL LANIERI: “ Trabajo e inversión son mis propuestas para las Talitas “

El candidato de Acción Regional en Las Talitas cuenta con importantes proyectos que pondrá en practica si gana en beneficio de la comunidad.

Entrevistamos a Miguel Lanieri, quien desde su nacimiento vive en Las Talitas y hoy decidió ser candidato a Intendente para que su ciudad crezca , se desarrolle y principalmente genere fuente de trabajos para sus habitantes.

El Siglo Web: Miguel, como surgió la idea de presentarse como candidato a intendente de Las Talitas.

Miguel Lanieri: Porque nací y crie en Las Talitas, y amo profundamente a mi ciudad, y sufro cada día por la decadencia que viene teniendo en los últimos anos con la falta de infraestructura , servicios, seguridad y calidad de vida de sus habitantes.

El Siglo Web: Y Miguel , ud que piensa hacer para revertir estas problemáticas que como se ve son de un largo arraigo.

Miguel Lanieri: Mire , como le dije yo amo a mi ciudad y por eso esta candidatura que no solo es mía, sino de todo un grupo de gente que trabaja políticamente junto a mi, integrada por vecinos, militantes, candidatos a concejales que apoyan mi candidatura y por supuesto los equipos técnicos que ya desde hace varios meses vienen trabajando en distintos proyectos para solucionar los problemas de los talitenses.

El Siglo Web: Puede contarnos cuales serian algunos de esos proyectos?

Miguel Lanieri: Si por supuesto, quiero ser intendente para desarrollar un importante proyecto donde se trabaja en la elaboración de materiales de la construcción usando productos reciclados, y con lo tenemos previstos en los primeros meses generar mas de 500 puestos de trabajo para los habitantes de la Talitas, específicamente el proyecto consiste en elaboración de ladrillos, pisos, paredes, bloques todos con material reciclado y que tienen gran aceptación en el mercado principalmente por su bajo costo. Asimismo ya estamos realizando las gestiones pertinentes para lograr que la nación ceda a la Municipalidad de Las Talitas, el predio de mas 300 hectáreas pertenecientes al Ex-Arsenal, lo que nos permitirá conectar a gran parte de nuestra comunidad con la ruta 9, una vez cedido el predio tenemos previstos desarrollar áreas comerciales, recreativas, deportivas, turísticas, parques y conservación del medio ambiente, sin duda creemos con nuestro equipo que esto cambiara para siempre a Las Talitas con un desarrollo económico muy importante y sustentable en el tiempo, con también una impresionante generación de empleo e inversión.



El Siglo Web: Ud tuvo anteriormente participación política .

Miguel Lanieri: Si, en el periodo 1.991-1995 fui concejal , donde logre presentar numerosísimos proyectos y la aprobación como ordenanza municipal de muchos de ellos, entre los mas importantes destaca el de la instalación de las cloacas para gran parte del municipio, que fue de mi autoría.

El Siglo Web: Miguel de que vive ud. actualmente

Miguel Lanieri: Mire que importante su pregunta para transparentar quien uno es, yo actualmente vivo de mi emprendimiento que todos conocen como el complejo Lanieri, que cuenta con canchas de futbol profesional, incluso iluminadas y la explotación de un salón de eventos para fiestas.

El Siglo Web: Que opina ud como Talitense de toda la vida de la actual gestión de 8 anos de Carlos Najar y anteriormente de Morghestein.

Miguel Lanieri: Yo como candidato creo que Las Talitas tiene que ser gobernada por personas honestas, transparentes y que se preocupen de los ciudadanos tengan seguridad, salud, puedan conseguir trabajo en su ciudad, cosa que estos dos últimos intendentes no hicieron, nunca en las Talitas existieron políticas de estado ni nada que se les parezca,

El Siglo Web> Miguel entonces cual es su mensaje para ciudadanos de la Las Talitas que irán a votar este 14 de Mayo.

Miguel Lanieri: Expresamente que me acompañen con su voto, que lo hagan valer, que tengo proyectos y equipos para concretarlos, muchos ya me conocen , yo como nadie camino la ciudad y veo la falta de seguridad, de colectivos, de iluminación, agua, etc, eso con gestión se soluciona y estoy convencido de tener la capacidad para hacerlo, y por sobre todas los cosas prometo generar todos los puestos de trabajo posibles para que nuestros jóvenes dejen de ser golondrinas, también crear trabajo de calidad y sobre todo con el proyecto Ex/Arsenal desarrollar a la ciudad en el presente inmediato y con miras al futuro.