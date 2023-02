Mauricio Macri consiguió la foto que Messi le negó a Alberto Fernandez

Posaron con el Dibu Martínez en París, justo cuando el PJ quiere llevar al astro al Congreso tras la frustrada foto con el presidente.

Lionel Messi se sacó una foto con Mauricio Macri en París dos meses después de negarle a Alberto Fernández la postal de los festejos por el triunfo en el Mundial de Qatar.

El ex presidente viajó a París para participar de la entrega de los premios The Best que organizó la FIFA de la que forma parte. Messi ganó el premio al mejor jugador del año y Emiliano “Dibu” Martínez, que también posó junto a Macri, al de mejor arquero.

“Felicitaciones a Leo, Antonela, Dibu y Mandinha por esta noche muy especial. Gracias a Scaloni y gracias a todo el equipo. ¡Qué orgullo nos han hecho sentir de ser argentinos estos muchachos!”, tuiteó Macri junto a la foto.

La foto de Macri con Messi es un desaire al peronismo: como adelantó LPO, el Frente de Todos quiere hacerle un homenaje al capitán de la Selección en la Cámara de Diputados, luego no poder celebrar la copa del mundo en la Casa Rosada.

En paralelo, el canciller Santiago Cafiero saludó este lunes la llegada al fútbol argentino del capitán de la selección de Bangladesh, Jamal Bhuyan, que formará parte del equipo Sol de Mayo de Viedma en el próximo Torneo Federal A.

fuente:LAPOLITICAONLINE