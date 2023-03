ALERTA: Signos de que alguien está en riesgo de suicidio y qué hacer

Si usted o alguien que conoce presenta estos signos de advertencia de suicidio, busque ayuda lo antes posible, dicen los expertos.

El suicidio es una tragedia. Un problema que sigue siendo ignorado. Lo dice la misma Organización Panamericana de la Salud (OPS): “El suicidio es un problema de salud pública importante pero a menudo descuidado, rodeado de estigmas, mitos y tabúes”. Lamentablemente, la tasa de suicidios va en aumento, lo que refuerza la necesidad de saber cuándo una persona está en riesgo de suicidio, cómo prevenir el suicidio y cómo cuidar la salud mental. Veamos lo que dicen los expertos.

Suicidio: Cifras y factores de riesgo

El suicidio es un problema sumamente grave. De acuerdo con cifras de la OPS, anualmente más de 703.000 personas se quitan la vida tras numerosos intentos de suicidio.

La cifra podría hasta pasar desapercibida para muchos, pero si lo transformamos en tiempo, es alarmante. Según la OPS:

Solamente en Argentina, el número de casos de suicidios causa alarma. Tal como se publicó en Urgente24. Tan solo en el 2022, se registraron unos 3 mil suicidios, sin tener en cuenta las cifras estremecedoras del 2018, 2019, 2020 y 2021, que en cada uno de esos años el número rondaba entre 3.000 y 3.300 suicidios por año. Ahora bien, hay muchos factores que pueden aumentar el riesgo de suicidio, pero muchas veces no se les presta atención o están rodeados de tabúes, como la depresión u otros problemas de salud mental. La OPS nombra otros factores de riesgo como las barreras de acceso a la atención de salud, las catástrofes, las guerras y los conflictos, los intentos de suicidio anteriores, los trastornos mentales o momentos de crisis, como una pérdida económica.

Riesgo de suicidio: Signos de advertencia

Ahora bien, muchas personas experimentan pensamientos suicidas, pero a veces son pasados por alto. No hay que esperar a que sea tarde. Es importante conocer estas señales de advertencia, para buscar ayuda a tiempo. De acuerdo con el Instituto Nacional de Salud Mental, que forma parte de los Institutos Nacionales de Salud de Estados Unidos, una persona que experimenta pensamientos suicidas puede mostrar las siguientes señales:

Hablar de querer morir o desear matarse.

Hablar de sentirse vacío o desesperado, o de no tener motivos para vivir.

Hablar de sentirse atrapado o pensar que no hay ninguna solución.

Sentir un dolor físico o emocional insoportable.

Hablar de ser una carga para los demás.

Alejarse y amigos.

Regalar posesiones importantes.

Decir adiós a amigos y familiares.

Poner sus asuntos en orden, como hacer un testamento.

Asumir grandes riesgos que podrían resultar en la muerte, como conducir extremadamente rápido.

Hablar o pensar en la muerte con frecuencia.

Mostrar cambios extremos en el estado de ánimo, pasando repentinamente de estar muy triste a sentirse muy tranquilo o feliz.

Hacer planes o buscar formas de suicidarse, como buscar métodos letales en línea, acumular pastillas o comprar un arma.

Hablar de sentirse muy culpable o avergonzado.

Consumir alcohol o drogas con más frecuencia.

Mostrarse ansioso o agitado.

Cambiar los hábitos alimenticios o de sueño.

Mostrar furia o hablar de buscar venganza.

Prevenir el suicidio

Pero, ¿Qué hacer si un familiar o un amigo podría estar en riesgo de experimentar una idea suicida? El Instituto Nacional de Salud Mental indica las siguientes recomendaciones:

Aunque no es fácil, hay que intentar preguntarle si tiene pensamientos o deseos de morir, de matarse, o si tiene algún plan de hacerse daño.

Tratar de mantener a la persona a salvo, esto incluye reducir el acceso de la persona a ciertos objetos o lugares sumamente letales.

Procure estar presente y escuchar atentamente para enterarse de lo que la persona en riesgo está pensando y sintiendo.

Ayudar a establecer una conexión con una persona de confianza, como un miembro de la familia, un amigo, un asesor espiritual o un profesional de la salud mental.

Mantenerse en contacto con la persona después de que tuvo una crisis o después de haber sido dada de alta de su tratamiento.

Finalmente, recuerde lo que dice la OPS:

Centrarse en la prevención del suicidio es especialmente importante para crear vínculos sociales, promover la toma de conciencia y ofrecer esperanza. Acercarse a los seres queridos por su salud mental y su bienestar podría salvarles la vida.

Ante una situación de riesgo propia o de un conocido se recomienda recurrir personalmente al centro de salud más cercano.

fuente:urgente24