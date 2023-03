Inseguridad total en Tucumán: Ya hay robos piraña en plena Plaza Independencia

Un violento robo se registró en la plaza Independencia, donde una joven de 16 años debió ser internada el sábado en un sanatorio privado después de que bajo amenanzas un grupo de joven le sustrajera el celular en el centro del paseo público.

Según las actuaciones, la adolescente iba caminando cuando fue interceptada por un grupo de jóvenes que la amenazaron y le dijeron que les entregara el celular.

Como se resistió la empujaron y cayó pesadamente al suelo, golpeando su cabeza con el piso, lo que le provocó una pérdida de conocimiento.

El robo se vio por las cámaras del Centro de Monitoreo, pero cuando llegaron los policías sólo encontraron a la joven desmayada, que fue llevada a un sanatorio privado, donde quedó internada en observación.

“Lo que cuenta la gente es que la chica estaba con sus amigas y fueron sorprendidas por unos changuitos que las quisieron asaltar. Las jovencitas los enfrentaron porque no querían que les quiten nada. Se produjo como una especie de pelea y la más flaquita de todas voló con un empujón. Al caer al suelo, golpeó su cabeza con toda, por lo que se desmayó”, relató Juan Carlos Medina, dependiente de un negocio de la zona.

Juana Soria, empleada mercantil, contó que “en la zona siempre hay policías, pero a veces, cuando es el cambio de turno, no queda nadie. Los choros lo saben y ahí atacan. También es cierto que están los motochorros que circulan despacito por la plaza y cuando ven una víctima, la atacan. Los policías reaccionan, pero huyen rápidamente”.

“Vivo fuera de las cuatro avenidas y este tipo de robos es de todos los días. No entiendo por qué no puede darse en esta zona, si es el lugar donde más gente hay. ¿Más policías? ¿Dónde están? Si están robando en todos lados”, lamentó Mario Pérez, empleado de una guardería.

Los operadores de las supuestas cámaras que cubren la plaza Independencia parecen no estar preparados para detectar a los delincuentes, la presencia policial en algunos horarios es nula. No alcanza con discursos y reuniones , hace falta acción, prevención e inteligencia criminal.

fuente: contexto