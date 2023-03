Sánchez-Alfaro será la fórmula para la gobernación de Juntos por el Cambio

El radical encabezará la fórmula; Alfaro aceptó ir de vice y su mujer, la senadora Beatriz Ávila, será la candidata a Intendenta de la Capital.

Sobre el fleje, una intervención directa de Horacio Rodríguez Larreta y Gerardo Morales consiguió lo que no pudo la llamada de Mauricio Macri: evitar la ruptura de Juntos en Tucumán.

La negativa de Roberto Sánchez a bajarse tuvo premio: encabezará la fórmula para gobernador, secundado por el peronista Germán Alfaro, que igual se llevó un premio grande, su mujer, la senadora Beatriz Ávila, será la candidata a intendenta en San Miguel de Tucumán.

El acuerdo se articuló desde las oficinas porteñas de Larreta, donde junto a Alfaro fueron hablando con todos los involucrados por teléfono.

El gobernador de Jujuy también fue determinante para convencer a los radicales, que hasta este lunes habían llegado a un punto de inflexibilidad que, incluso, agitaba las teorías más conspirativas de un supuesto acuerdo por debajo de la mesa con los peronistas Osvaldo Jaldo y Juan Manzur, la fórmula que deberán enfrentar en las elecciones del próximo 14 de Mayo.

Para Juntos hubiera sido gravísimo ir separados en la primera elección importante del año, con el riesgo de que el peronismo le sacara veinte puntos. Ahora la situación se dio vuelta y serán Jaldo y Manzur los que deberán transpirar una elección que venía comodísima.

La intervención de Larreta y morales tiene valor político porque la alianza estaba virtualmente rota, luego de la última reunión de Alfaro y Sánchez en el Hilton de Tucumán, que terminó mal.

Fue entonces que Macri llamó a los radicales Sánchez y José Cano, que pretendía ser el candidato en la capital provincial.

El ex presidente no tuvo éxito y se chocó con la pared de Sánchez, que habla poco, pero no se baja. El cierre de este lunes deja a Macri también sin su candidato a intendente de la Capital, el periodista Omar Noblega. Ese lugar quedó para la periodista y senadora Beatriz Avila, pareja de Alfaro.

fuente:lapoliticaonline