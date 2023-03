Arcadia: Familias reclaman por la falta de agua potable

Son vecinos de Los Timbos. a 2 km de la localidad de Arcadia. Denuncian que sacan agua, no potable, de una bomba manual y la juntan en baldes y recipientes. Piden a las autoridades una pronta solución.

Esta problemática lleva años y nunca pudieron obtener una respuesta, de parte de las autoridades locales, a su pedido. Ante este contexto resolvieron enviar una nota dirigida al gobernador Juan Manzur y ahora esperan respuestas.

“Este lunes entregamos en Casa de Gobierno una nota dirigida al gobernador Juan Manzur. Además, hubo notas entregadas a la diputada Nacional, Rossana Chahla, al interventor del Servicio Provincial de Agua Potable y Saneamiento -SEPAPYS-, entre otras autoridades competentes”, señalaron integrantes de la familia Bordón, quienes presentaron el pedido.

El barrio Los Timbos pertenece a la localidad de la Arcadia y está cerca de Concepción. En el lugar viven más de 12 familias que desde hace mucho tiempo esperan que el agua potable llegue hasta el grifo de sus casas.

“No tenemos agua potable, sacamos de una bomba de pozo 6 metros, somos varias familias afectadas, aún no conseguimos solución por parte del Delegado”, señalaron y añadieron que “para consumir agua no potable, juntamos en baldes y fuentes el día a día, esto no es conveniente porque al estar estacionada generan larvas y nos puede llevar a un posible caso de dengue”, explicaron.

Por último, indicaron, que son incrédulos de las promesas de los políticos, aunque esperan que en los próximos días tengan respuestas positivas de las cartas enviadas al Gobernador.

“A lo largo de los años fueron muchas las promesas de delegados comunales que nos solucionarían sobre el agua potable y hasta el día de hoy no lo hicieron, esperamos tener respuestas favorables y que nuestra familia pueda concretar tener el agua potable que es lo primordial”, concluyeron.