Patricia Bullrich: “Tengo el sueño de construir una cárcel para narcos en los terrenos que Lázaro Báez se robó”

La precandidata a presidenta del PRO propuso crear prisiones específicas para narcotraficantes y expresó que su idea sería hacerlas en las tierras del ex contratista de obra pública del kirchnerismo

Lanzada como precandidata a presidenta y en el marco de una agenda activa en los medios de comunicación y en recorridas por todo el país, la titular del PRO, Patricia Bullrich, contó que sueña con construir un edificio del servicio penitenciario exclusivamente para encarcelar narcotraficantes y situarlo sobre tierras confiscadas al ex contratista de obra pública de la época del kirchnerismo, Lázaro Báez.

“Cuando fui ministra de seguridad plantee la necesidad de una cárcel para narcotraficantes, sí o sí, porque los narcos te contagian todo. Ahora tengo un sueño: hacerlas en los terrenos de Lázaro Báez, en todo lo que se robó. Estaría bueno. Es como una combinación interesante”, señaló la actual presidenta del PRO.

La dirigente volvió a expresarse con su particular estilo, frontal y sin eufemismos, durante una extensa entrevista brindada durante el fin de semana a la periodista Romina Manguel en FM Milenium. Allí, la ex titular de la cartera de seguridad dejó tal sentencia sobre un hecho de gestión puntual que tiene en carpeta en caso de acceder a la Presidencia.

El intercambio en ese pasaje de la conversación había iniciado con una consulta sobre el dirigente Ricardo Bussi, candidato en la provincia de Tucumán del espacio que lidera Javier Milei, quien horas antes había difundido un spot que predicaba la portación libre de armas para los ciudadanos, cómo método de defensa personal ante los hechos de inseguridad.

Bullrich opinó al respecto que, al margen de su impacto. la propuesta de Bussi no constituye una política de seguridad, si no una medida aislada.

“Yo tengo experiencia como presidenta de la Comisión de Legislación Penal (en la Cámara de Diputados) y como Ministra de Seguridad (durante la presidencia de Mauricio Macri). Buzzi no está a la altura de tirar medidas aisladas, esa no es una política de seguridad”, marcó la cancha la presidenta del PRO.

Al mismo tiempo, indicó que a Milei tampoco “se lo ha escuchado profundizar mucho en el tema”, aludiendo a propuestas concretas de gestión en un eventual gobierno.“La verdad que el delito más importante que tenemos que aislar es el narcotráfico, porque tiene mucha plata para comprar. Podés hacer una cárcel para agresores sexuales, que estén aislados del resto de la sociedad, pero la más importante es el narcotráfico y los sicarios”, dijo Bullrich.

Con la problemática particularmente sensible en las últimas semanas, a partir de la escalada sostenida de violencia que se vio en la ciudad de Rosario y que empujó al gobierno nacional a anunciar el envío de fuerzas federales a la provincia de Santa Fe, la ex titular del área entre 2015 y 2019, había advertido que “costó, pero reconocieron el problema. Ahora, la solución no tiene que ser tibia”.

