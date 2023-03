Aumento para las Fuerzas Armadas: Lo anunciaron Sergio Massa y Jorge Taiana

Los ministros de Economía, Sergio Massa, y de Defensa, Jorge Taiana, anunciaron un plan de jerarquización de los haberes del personal de las FF.AA.

Los ministros de Economía, Sergio Massa, y de Defensa, Jorge Taiana, junto a los jefes de las Fuerzas Armadas, anunciaron este lunes (27/03) la implementación de un plan de jerarquización de los haberes del personal militar, que tendrá un incremento de 40% en 2023 y llegará a 60% para abril de 2024.

La medida fue comunicada por ambos funcionarios en un acto que se realizó en el Edificio Libertador, sede del Ministerio de Defensa, del Estado Mayor General del Ejército Argentino y del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas.

Según se anunció oficialmente, la ‘jerarquización salarial de las Fuerzas Armadas’ comienza a implementarse en marzo con un primer tramo del 14%, un segundo tramo en julio del 14% y en noviembre un tercer tramo 12%, llegando a un total del 40% en el año 2023. Este aumento se completará en 2024 con un tramo de 10% en enero y 10% en abril, llegando así al 60% de incremento.

“Este es un paso más en el desafío que recorremos como país y como Nación de consolidar en 40 años de democracia de la construcción de Fuerzas Armadas profesionales, capacitadas, pero sobre todas las cosas, Fuerzas Armadas que en el marco de nuestra Constitución ayuden a consolidar la idea de Nación”, dijo Sergio Massa.

“Estamos seguros de que este paso de jerarquización, de reconocimiento de una deuda que el Estado tenía con cada una de nuestras tres fuerzas constituye un hito más en la idea de devolverle a nuestra sociedad y nuestra Nación la bandera, la tranquilidad, la certeza de que tenemos Fuerzas Armadas profesionales, capacitadas y reconocidas, no sólo socialmente sino desde el punto de vista salarial y profesional, que es lo que necesita cualquier organización para sentirse parte de la organización del Estado, y mucho más, de la organización de la Nación”, agregó el ministro de Economía durante el acto. Según explicó Massa, “el objetivo de la jerarquización o rejerarquización es devolver en términos salariales lo que a lo largo de los años al Ejército, a la Armada y a la Fuerza Aérea se le fue quitando a expensas de las fuerzas de seguridad interior”. “¿Por qué es importante la construcción de la idea frente a nuestra Nación de que tenemos fuerzas armadas reconocidas, profesionales, capacitadas y autónomas en su capacidad de disuasión y defensa?”, preguntó el funcionario nacional, para responder que “vivimos en un mundo en el que la seguridad energética, alimentaria, la defensa de recursos estratégicos nos pone en la obligación de preparar tecnológica y profesionalmente a nuestras fuerzas armadas para la etapa que viene. No porque asumamos la idea de que estas disputas geopolíticas se resuelven en combate, sino porque en la capacidad profesional a la hora de analizar logística, desarrollo tecnológico e instrumentos de defensa de nuestros recursos, tenemos en nuestra Fuerza Aérea, nuestro Ejército y nuestra Armada, recurso humano suficiente como para planificar la defensa y valoración de los recursos que a la Argentina le dan un lugar o una oportunidad en el mundo que viene”. “No hay duda de que pensar defensa y desarrollo de minerales críticos, pensar valor patrimonial como Nación de nuestro subsuelo marítimo, pensar recursos minerales en nuestra frontera, pensar valor de la defensa del agregado de valor de nuestras proteínas es una tarea que el Estado debe instalar de manera conjunta con el profesionalismo y la capacidad de planificación estratégica que tenemos y encontramos en cada una de nuestras fuerzas”, añadió. “Creemos, además, importante seguir consolidando el camino de inversión en el acceso a tecnología, el acceso a material logístico y en las capacidades de entrenamiento y funcionamiento cotidiano. Desde el Ministerio de Economía venimos trabajando de manera conjunta con el Ministerio de Defensa para que las restricciones que muchas veces nos impone la realidad de nuestra propia economía no signifiquen ni un retroceso ni un freno en el desarrollo de las capacidades de cada una de las fuerzas y del trabajo del Estado mayor conjunto”, aseguró Sergio Massa.

Sergio Massa y Jorge Taiana ingresando al Edificio Libertador.

"Viendo el funcionamiento presupuestario del 2023, vamos a modificar algunas de las trabas que de alguna manera dificultan el funcionamiento autónomo a la hora de llevar adelante su tarea logística de las fuerzas para así facilitar el trabajo de capacitación y funcionamiento de cada una de las tres fuerzas", anunció el ministro de Economía. Para finalizar, Massa dijo: "quiero agradecerles, porque aún en momentos en los que en nuestra Nación se miró de costado o con desdén a las Fuerzas Armadas, siempre y en estos 40 años, viendo a todos hijos de la democracia, se mantuvieron en defensa de la Constitución y a la par de nuestra Patria". "Estoy seguro de que en la Argentina del futuro cada una de nuestras fuerzas, el diseño y desarrollo de nuestra estrategia como país, tienen un lugar fundamental que lo tenemos que construir trabajando entre todos", concluyó.