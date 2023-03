Alfaro y su incapacidad de gestionar

La Suspensión del Centro Emisor de Licencias de conducir en la Capital es un duro golpe para quien integra una formula que buscara gobernar Tucuman.

La Agencia Nacional de Seguridad Vial tomó la medida por irregularidades en el trámite de otorgamiento del registro nacional.

La Agencia Nacional de Seguridad Vial(ANSV) suspendió el Centro Emisor de Licencias de conducir (CEL) de San Miguel de Tucumán, luego de detectar varias irregularidades en la instancia de evaluación de los aspirantes a obtener el registro. La medida es temporal, y durante el período de tiempo que dure la suspensión el CEL no podrá emitir la Licencia Nacional de Conducir.

Para subsanar la sanción, el municipio deberá ajustarse a los requisitos dispuestos por la ANSV, como, por ejemplo, que el centro emisor cuente con un examen psicofísico idóneo y exámenes teóricos y prácticos obligatorios en función del vehículo a conducir. “La responsabilidad de hacer cumplir las normas de tránsito dentro de las ciudades es de la autoridad municipal. Esta obligación suele estar desatendida, en especial en lo relativo a los motociclistas, quienes en el norte del país representan 6 de cada 10 muertos en siniestros viales. La ANSV no tiene la potestad de obligar a controlar el tránsito a nivel local porque vivimos en un país federal delimitado por competencias y jurisdicciones, pero lo que sí podemos hacer es verificar que en las ciudades que se otorga la Licencia Nacional de Conducir el proceso se cumpla con los requisitos que marca la ley”, explicó el director ejecutivo de la ANSV, Pablo Martínez Carignano.

¿Cómo se detectaron las irregularidades?

El organismo del Ministerio de Transporte de la Nación se encuentra realizando auditorías constantes y aleatorias en ciudades del Norte Grande y del resto del país para garantizar el correcto funcionamiento de los centros emisores que otorgan la Licencia Nacional de Conducir. En dos de ellas, realizadas en el CEL de San Miguel de Tucumán en febrero y marzo de este año, se evidenció que las licencias eran entregadas de manera irresponsable. Entre las faltas más graves, no se tomaba el examen práctico a los motociclistas y el examen teórico no contaba con la rigurosidad mínima requerida. Luego de un primer informe que registró las falencias, se constató en una segunda auditoria que las mismas no habían sido reparadas y por eso se determinó su suspensión.

“En este momento se están llevando a cabo auditorías en todas las capitales y principales ciudades del Gran Norte y en otros municipios del país, y no habrá tolerancia para quienes entreguen irresponsablemente una licencia. No se trata de castigar a nadie sino de prevenir muertes y lesiones evitables. Era hora de hacer lo que nunca se hizo. La ANSV no puede hacerse la distraída ante esta situación. Hay vidas en juego”, agregó Martínez Carignano. Durante 2022 se auditaron 90 Centros Emisores de Licencias de conducir certificados por la ANSV en distintos lugares del país y 20 en lo que va del 2023. En los CELs que se detectaron irregularidades, las autoridades locales resolvieron sus falencias rápidamente y no hizo falta la suspensión provisoria de la locación.

Motociclistas: principales víctimas fatales

Las estadísticas del Observatorio Vial de la ANSV, de acuerdo al año 2022, indican que los motociclistas representaron el 41% del total de las víctimas fatales en siniestros viales a nivel país. En las regiones NEA y NOA, esa cifra ascendió al 55% y 57%, respectivamente, superando la media nacional. En cuanto al perfil de las víctimas, 8 de cada 10 eran varones, principalmente conductores y menores de 35 años.

La incapacidad de gestión y conducción ejecutiva de Alfaro, no solo atenta contra miles de tucumanos que se verán privados de poder viajar en sus vehículos dentro y fuera de la provincia, por un tiempo indeterminado, sino también pone en peligro la vida de quienes obtienen las licencias indebidamente y a cualquiera que transite las calles de Tucuman.