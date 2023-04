Rosario bañada en sangre: mataron a tres personas en la madrugada

Los crímenes se produjeron en distintas zonas de la ciudad. Un hombre de 73 años, una mujer de 28 y otro hombre no identificado aún fueron las víctimas.

Tres personas fueron asesinadas en la madrugada de este miércoles en Rosario. Las víctimas tenían 73 y 24 años, mientras que el tercer muerto aún no fue identificado.

El hombre de 73 años fue asesinado en Humberto Primo al 2000, en el barrio Ludueña. Por ese hecho, la Policía de Santa Fe detuvo a una mujer que podría ser su pareja, según la información preliminar.

Una vecina habló sobre ese hecho con el móvil de Cadena 3 Rosario, en Radioinforme 3, y contó: “Me levante a las 2 porque los perros ladraban y estaba lleno de policías, pero no sabía que era él. Lo conocía de vista. Se casaron hace dos meses. Era un hombre bueno, no salía de su casa”.

Además, en Cavia y Fabio, zona norte de la ciudad, mataron a balazos a una joven de 28 años. Y en la zona del barrio La Cerámica asesinaron a un hombre que aún no fue identificado.

En estos últimos dos hechos la dinámica fue la misma: sicarios pasaron en moto, dispararon y huyeron.

fuente:cadena3