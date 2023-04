Rolo Figueroa terminó con 60 años de hegemonía de los Sapag en Neuquén

Este peronista inorgánico, que consiguió el apoyo simultáneo de Macri y Massa, terminó con más de 60 años de hegemonía del MPN.

Rolando Figueroa está haciendo historia en Neuquén. El ex vicegobernador y actual diputado nacional logró terminar con la hegemonía política más persistente de la Argentina. Este peronista inorgánico que logró el milagro de conseguir el apoyo simultáneo de Sergio Massa y Mauricio Macri, derrotó al Movimiento Popular Neuquino, el partido creado por la familia Sapag que llevaba seis décadas gobernando la provincia donde se asienta el megayacimiento de Vaca Muerta.

Figueroa, un disidente del MNP que no toleró su vocación de autonomía política, se imponía este domingo por el 35 por ciento de los votos contra un 32 por ciento del oficialista Marcos Koopmann. La caída del MPN sorprende porque Jorge Sapag, el caudillo del movimiento e hijo del fundador, desplegó una serie de candidatos opositores financiados por su fuerza, para quitarle chances a Figueroa, que sin embargo logró retener los votos necesarios para derrotar al partido gobernante.

ero no era un resultado totalmente sorpresivo porque el último experimento de Sapag, el actual gobernador Omar Gutiérrez, resultó un mal administrador y peor líder político. Caracterizado como “caprichoso” y “frívolo” por dirigentes de su propia fuerza, Gutiérrez no logró capitalizar el fenomenal boom económico que Vaca Muerta disparó en la provincia.

Koopman nunco logró ofrecerse como una instancia superadora y Figueroa si consiguió que permeara el discurso lógico que 60 años en el poder son suficientes como para ensayar un cambio.

“Terminaron transformando algo que fue ejemplo en el modelo de desarrollo, de crecimiento como provincia, en un sistema clientelar, en un sistema que sólo les responde a las familias del poder, en un sistema antidemocrático, en un sistema invadido por la corrupción”, reflexionó Figueroa sobre la trayectoria del MPN, en una reciente entrevista con LPO.

En efecto, el MPN gobierna Neuquén desde 1962, una hegemonía que no se repite en ninguna provincia. Rolando Figueroa armó un frente llamado Neuquinizate que sumó al PRO, pero también encuadró al Movimiento Evita y al socialismo. Además, contó con el apoyo de Sergio Massa y Victoria Tolosa Paz. Para licuarlo, Sapag empujó la creación de un PRO trucho y hasta respaldó opciones kirchneristas como la lista de Ramón Rioseco. Pero no le alcanzó: Koopman nunca logró convertirse en un candidato atractivo.

Sapag flaqueado por el gobernador Omar Gutiérrez y el candidato oficialista a sucederlo, Marcos Koopman.

Figueroa fue vicegobernador deOmar Gutiérrez, pero nunca fue del agrado de Sapag, jefe político del MPN, que trató de volverlo inviable. Por eso, decidió romper el frente y competir por afuera, en una jugada que inicialmente pareció temeraria y le terminó rindiendo.

Primero trató de competir en una primaria pero, según denunció en el reportaje exclusivo con LPO, “trataron de cooptar la Justicia”. “Los neuquinos no están a la venta, van a votar lo que verdaderamente sientan en la boleta única electrónica y van a votar sin miedo esta vez”, dijo en esa entrevista.

Hicimos una mala elección porque hubo mucha polarización en el último tramo. Con el gobierno de Figueroa vemos la posibilidad de trabajar por un Neuquén mejor en el futuro.

El Frente de Todos quedó tercero con 12 por ciento de los votos, confirmando el pronunciado declive del peronismo kirchnerista en esa provincia. El candidato de Milei, Carlos Eguía, terminó cuarto con 8,3 por ciento de los votos y Juntos por el Cambio se hundió con 3 por ciento con el radical, Pablo Cervi.

“Hicimos una mala elección porque hubo mucha polarización en el último tramo. A eso se suma que teníamos lista única, no fuimos con colectoras”, afirmó Cervi a LPO y se ofreció como aliado del ganador. “Con el gobierno de Figueroa vemos la posibilidad de trabajar por un NQN mejor en el futuro”, anunció.

Mauricio Macri fue el primero en felicitar a Figueroa a través de su cuenta de Twitter. “Como nos mostraron los muchachos de la Selección en Qatar, estoy más convencido que nunca de que estamos ante un cambio de era. Felicitaciones, Rolo Figueroa por este histórico triunfo”, publicó el ex presidente.

FUENTE:LAPOLITICAONLINE