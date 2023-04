Se puede reducir el colesterol comiendo estos 5 alimentos

Una Cardióloga comparte los alimentos que come a diario para bajar colesterol y que muchas personas “no están comiendo lo suficiente”

¿Qué alimentos son buenos para bajar el colesterol? ¿Cómo disminuir el colesterol malo? Cuando se trata de bajar el colesterol, la dieta es un punto crucial. Y es que, los alimentos que evitamos o incluimos en nuestra alimentación, juegan un papel clave en los niveles de colesterol en sangre y en la salud del corazón. Sin embargo, muchas personas no comen los alimentos correctos o “no están comiendo suficiente” de los alimentos buenos para mantener el colesterol a raya.

Esta advertencia es de una cardióloga que escribe para CNBC un artículo donde da pistas acerca de cómo reducir el colesterol y mantener un corazón sano todos los días. Se trata de Elizabeth Klodas, formada en Mayo Clinic y Johns Hopkins, quien es fundadora de Step One Foods.

Lo primero que destaca Klodas es que reducir el colesterol LDL (lipoproteína de baja densidad) o colesterol “malo” puede ayudar a prevenir enfermedades cardiovasculares.

El colesterol LDL es el colesterol “pegajoso”, como dice la Universidad de Harvard. Este tipo de colesterol, se pega o deposita en las paredes de las arterias y aumenta el riesgo de aterosclerosis que, con el tiempo, puede provocar la obstrucción de las arterias y causar problemas en todo el cuerpo.

Entonces, para reducir el colesterol “malo” hay un nutriente fundamental: fibra. “Muchos alimentos tienen fibra soluble, que se une al colesterol en el sistema digestivo y lo saca del cuerpo antes de que entre en circulación”, explica la cardióloga.

Pero, ¿Qué alimentos son ricos en fibra? ¿Qué comer para tener un corazón sano? ¿Qué comer para bajar el colesterol? He aquí los 5 alimentos que la cardióloga come cada día para reducir su colesterol y tener un corazón saludable. Lo mejor es que son alimentos versátiles y que se pueden incluir de distintas maneras a la dieta:

Avena

La avena siempre ha sido considerada uno de los mejores alimentos para reducir el colesterol, debido a su elevado contenido en fibra. Este alimento también aporta vitaminas y minerales que necesita el cuerpo para funcionar bien. Klodas dice que ella come media taza de avena por día. ¿La razón? “No solo tienen un alto contenido de fibra, sino que también contienen muchos antioxidantes, incluidos aquellos que ayudan a mejorar la función de los vasos sanguíneos y a disminuir la presión arterial”, dice.

Aguacate

El aguacate o palta es una fruta increíblemente nutritiva, y aunque muchos no sepan que puede aportar fibra, la cardióloga detalla que un aguacate de tamaño promedio brinda 14 gramos de fibra. Este número es bueno tomando en cuenta que la Sociedad Americana del Corazón recomienda comer al menos 25 gramos de fibra dietética cada día. Pero, el aguacate puede hacer mucho más por la salud. “Con poco más de 300 calorías, un aguacate también es una excelente fuente de múltiples vitaminas esenciales, minerales y grasas monoinsaturadas saludables”, indica Klodas.

Garbanzos

Los frijoles y legumbres son increíblemente buenos para reducir el colesterol. Están entre los alimentos recomendados por Harvard y por numerosos estudios. La doctora Klodas también destaca los beneficios de los frijoles, sobre todo de los garbanzos. Son sus favoritos debido a su versatilidad, bien sea porque se pueden agregar a guisos, ensaladas o usarlos como un refrigerio. Según la experta, este alimento tiene un alto contenido de potasio y magnesio, que ayudan a controlar la presión arterial. Además, una taza de garbanzo tiene casi 15 gramos de proteína, 12 gramos de fibra y una cuarta parte del requerimiento diario de hierro.

Almendras

Tanto los frutos secos como las semillas son una gran fuente de nutrición, por eso la cardióloga afirma que procura comerlas todos los días. “Un pequeño puñado de almendras brinda tres gramos y medio de fibra, seis gramos de proteína y casi el 40% de su requerimiento diario de vitamina E”, precisa la experta. Además de las almendras, Klodas come semillas de chía y lino que tienen un alto contenido de fibra, proteínas y ácidos grasos omega 3.

Rúcula

Las verduras de hojas verdes son excelentes para la salud, bien sea espinaca, col rizada, acelga u otras, aunque a Klodas le gusta más la rúcula por su sabor. “Dos tazas de rúcula pueden proporcionar un gramo de fibra en solo 10 calorías”, dice la cardióloga. “Es una excelente fuente de betacaroteno, que se convierte en vitamina A. Esto es esencial para una buena visión, un sistema inmunológico fuerte y una piel sana”.