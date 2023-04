Elecciones en Tucuman: Osvaldo Jaldo acusó a Juntos por el Cambio de buscar la proscripción de los tucumanos

“¿Hasta cuándo van a seguir yendo a la Justicia?”, arremetió el candidato a gobernador del oficialismo. “Judicializan la política”, insistió.

El vicegobernador,Jaldo, acusó a Juntos por el Cambio (JxC) de querer proscribir a los tucumanos y cuestionó que hayan judicializado el proceso electoral que desembocará en los comicios del 14 de mayo. “Me preocupa cuando se quiere judicializar la política y no se respeta la democracia; y se quiere suspender elecciones a tres semanas de que el pueblo elija y vote”, sostuvo el candidato a gobernador por el Frente de Todos (FdT).

Jaldo se refirió a la marcha de la campaña en la Legislatura, luego de la firma de un convenio con la Universidad Tecnológica Nacional para el dictado de tecnicaturas en Tafí Viejo. Allí, valoró que la Junta Electoral Provincial (JEP) haya rechazado una nueva impugnación en contra de la postulación a vicegobernador de Juan Manzur.

“Sí hay una preocupación por la actitud de la oposición, que terminó armándose como matrimonio forzado. Los porteños decidieron cómo iba a ser la fórmula de JxC, no la eligieron los tucumanos. Me preocupa que viven de denuncia en denuncia. Primero pidieron que se suspendan las elecciones. Ellos dicen que están ganando en la provincia pero a gritos van a Buenos Aires a pedir que la Corte de la Nación pare este proceso electoral, que la Corte pare y proscriba a la comunidad tucumana a votar el 14 de mayo”, arremetió el presidente de la Cámara.

Luego, Jaldo desafió a los referentes de Juntos por el Cambio. “Si ellos dicen que están tan bien y nosotros tan mal, qué miedo le tienen a la voluntad popular. Tenemos que ir a las urnas, esto es democracia y no hay que tener medidas antidemocráticas como pedir que se suspenda una elección. El pueblo tucumano debe elegir quién quiera que lo siga gobernando”, planteó.

Respecto del proceso electoral en Tucumán hay cuatro expedientes abiertos ante el máximo tribunal de Justicia del país. En tres (dos del alfarismo y uno de CREO) se cuestiona la postulación de Manzur y en el restante se objeta el adelantamiento de la fecha de elecciones (según el Partido de la Justicia Social, la convocatoria viola los plazos de la Constitución provincial). En ese sentido, Jaldo ratificó que la Corte local y ahora la Junta Electoral tucumana habilitaron la candidatura del gobernador. “La Justicia de la provincia, con un fallo de la Corte, habilitó a Juan Manzur a ser candidato a vice, y la Junta también lo hizo. Pregunto, faltan tres o cuatro semanas para la elección; ¿hasta cuándo van a seguir yendo a la Justicia? Les sugiero que empiecen a caminar la provincia y a hablar con los tucumanos, porque hace cuatro años que no hablan con la gente”, reclamó.

Luego, apuntó directamente contra los integrantes de la fórmula de JxC, Roberto Sánchez y Germán Alfaro. “Que no sean comentaristas de los problemas: un candidato es diputado nacional; hay que preguntarle qué trajo a la provincia. Y el candidato a vicegobernador es intendente de la Capital; yo no quiero opinar sobre el estado en el que se encuentra la ciudad porque todos lo saben”, ironizó.

Finalmente, vaticinó una victoria del oficialismo en las urnas. “En lo político el PJ llega unido el ciento por ciento. Es un partido disciplinado, que responde a la conducción. Nosotros estamos todos los días del año al lado de la gente, viendo cómo solucionamos los problemas reales. Vamos a tener un triunfo contundente en Tucumán”, completó Jaldo.

fuente:lagaceta