TUCUMAN: A un comerciante en un intento de asalto le cortaron la muñeca con un machete

Una pareja de ancianos fue brutalmente atacada por delincuentes durante un intento de asalto en su despensa del barrio Nicolás Avellaneda I.

El violento hecho ocurrió el pasado martes por la noche. Carlos, una de las víctimas, terminó con una herida en la muñeca derecha. “Sentimos un ruido. Me acerqué a la ventana, me rompieron el vidrio y con un machete me cortó la muñeca”, contó.

Los malvivientes intentaron ingresar al local, donde la pareja reside, pese a los diferentes dispositivos caseros de alarma que los propietarios implementaron.

FUENTE:LOSPRIMEROS