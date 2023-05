Juntos por el Cambio pedirá que los votos ya impresos sean válidos

Lo confirmó el candidato a gobernador de la oposicion, Roberto Sánchez. Además, lanzó que “hay que pedirle a Jaldo que se tranquilice”.

La Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN) hizo lugar al pedido de la Provincia de levantar la medida cautelar que derivó en la suspensión de las elecciones de Tucumán. Así, la mira del gobierno para realizar los comicios apunta al 11 de junio pero aún existen algunas preguntas por responder. Por ejemplo, ¿Qué pasará con los votos ya impresos? ¿Serán válidos?.

Al respecto, Roberto Sánchez adelantó que solicitarán formalmente a la Junta Electoral Provincial (JEP) que se den por válidos los votos ya impresos de JxC. “Nosotros no podemos estar pagando los platos rotos por culpa de lo que hizo el Gobierno de la Provincia, que es avasallar la Constitución. Jaldo y Manzur sabían que (el gobernador) no podía ser candidato (a vice) Estamos en esta situación por ellos. Por eso vamos a pedir que nuestros votos sean válidos. La culpa es de ellos porque no respetaron la Constitución”, manifestó el candidato de la alianza opositora a La Gaceta.

A partir de la cautelar y de las expresiones de referentes de la oposición respecto a los votos, trascendió que en la Casa de Gobierno se baraja la idea de que todos los espacios participantes de los comicios tengan que reimprimir las papeletas con la nueva fecha. Sin dudas este será la próxima pulseada que tendrá el oficialismo y la oposición.

Críticas a Jaldo

“Hay que pedirle a Jaldo que se tranquilice. Le echan la culpa a la oposición, a la Corte Suprema, y los primeros responsables (de la situación en la que se encuentra la provincia) son ellos, porque están violentado la Constitución. No hace mal cumplir con la ley”, dijo el diputado. Y desafió: “los nervios llevan al oficialismo a actuar como patoteros; en las urnas se va a acabar esto”.

