TUCUMAN: Arrestaron por narcomenudeo a un candidato a delegado comunal de Juntos por el Cambio

En Villa Belgrano imperan el silencio y el miedo. Desde que los narcos comenzaron a ganar terreno, la violencia se volvió la principal herramienta para imponerse. Entonces, nadie se atreve a hablar de un drama que hace estragos en la juventud y que, para colmo de males, se enlaza con la política, porque en esa comuna, ubicada a cinco kilómetros de Alberdi, uno de los candidatos a delegados de esa localidad están detenidos por una causa de narcomenudeo.

El 27 de abril, efectivos de Drogas Peligrosas de la Policía Federal realizaron numerosos allanamientos en diferentes localidades del sur de la provincia, como corolario de una investigación dirigida por el fiscal federal Carlos Brito que dio inicio en 2021 para desarticular una red de narcomenudeo que operaba en Aguilares, Juan Bautista Alberdi, Villa Belgrano y La Madrid.

Detuvieron a 11 sospechosos, entre ellos a Tomás Agustín “Denis” Díaz, que es postulante a comisionado de ese pueblo por Juntos por el Cambio (JxC), a su padre Víctor Antonio “Coco” Díaz y a su pareja.

En los operativos, decomisaron marihuana, flores y cocaína. En la casa del postulante, no había drogas, pero sí una importante suma de dinero. Hay versiones que indican que estaba enterrada, otros que por cuestiones de seguridad, la tenían oculta en el interior de la vivienda. Desde ese día están detenidos a la espera de que el juez resuelva su situación procesal. La resolución podría ser firmada este mismo viernes.

El 27 de abril, tuvo lugar un operativo que incluyó el despliegue de grupos de choque. Los habitantes del pueblo no podían creer lo que estaba pasando. Ese día, en ese lugar, estaba prevista la realización de un acto de JxC que fue suspendido.

Fuentes policiales y judiciales aseguraron que los allegados dijeron que el dinero incautado era la “plata de la campaña”. Cuando fueron llevados a los tribunales federales, anunciaron que había “desaparecido” parte de ese dinero. La cifra no fue confirmada, pero se habla de que habrían sido $2 millones.

“Sea cual sea mi futuro, espero ser feliz”, fue la frase que el candidato “Denis” subió a su Facebook el 31 de marzo. En esa red social se lo puede ver realizando diferentes acciones en plena campaña. Su último posteo fue el 8 de abril, donde se muestra encabezando una campaña de fumigación por el dengue en “su querido pueblo”, El Mollar.

“Esta noche, estuve con la gente de Los Guayacanes, lugar olvidado por muchos. Gracias a este grupo de personas por abrirme las puertas de su casa y hacerme llegar sus inquietudes y pedidos”, subió. “Agradecido enormemente. Puedo decir con seguridad que confíen en mi palabra que soy una persona con deseos de cambiar sus realidades y las de muchos. El futuro está cerca y se hace sentir”, agregó en esa publicación.

Tomás Díaz se enteró en el calabozo de que las elecciones provinciales se habían suspendido por una medida cautelar dictada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación. “Él soñaba con que se aclare este problema lo más rápido posible, sin que trascienda, para volver a la campaña con todo y como si nada hubiera pasado”, explicó Juan Medina.

“Creo que no tiene nada que ver, que es un ‘carpetazo’, porque siempre lo persiguió la Policía”, agregó su seguidor. Esta investigación se inició en 2021 y fue realizada por fuerzas federales e intervino la justicia nacional. Al haberse iniciado la pesquisa antes de que entrara en vigencia la ley de narcomenudeo, el expediente quedó en los tribunales federales.

Villa Belgrano es un pueblo ubicado a unos cinco kilómetros de Juan Bautista Alberdi. La localidad es atravesada de punta a punta por la ruta 38. Tiene alrededor de 3.000 habitantes. La producción de tabaco, caña de azúcar, hortalizas y citrus, es la principal actividad que se desarrolla en ese sector de la provincia. Sus vecinos saben lo que le sucedió a “Denis”, pero prefieren no hacer comentarios por temor a sufrir represalias. En la cabeza de los vecinos aún da vuelta un caso narco que sigue sin esclarecer: el doble crimen de La Invernada.

De esa localidad, ubicada a 13 kilómetros de las tierras de “Denis”, era oriundo Víctor Brito. El hombre fue asesinado después de haber sido torturado en su vivienda. El cuerpo carbonizado de su hijo Gonzalo fue encontrado carbonizado en el interior de un vehículo. Fueron dos homicidios, registrados en marzo de 2021, tuvieron un inconfundible sello narco y que aún continúan impunes.

La detención del candidato opositor no generó sorpresas en el pueblo. Muchos aseguran que padre e hijo estuvieron involucrados en causas vinculadas a drogas. Una de ellas podría haberse iniciado por un allanamiento que realizó la Policía en busca de una plantación de marihuana a fines del año pasado. El operativo fue un fracaso, pero trajo sus consecuencias.

“Me acusaron de haber sido el que los delató a la Policía. Pero yo nada que ver. Ni tampoco me interesa la vida ajena. La cuestión es que por poco me matan. Un vecino me auxilió. Me agredieron y se fueron”, contó el enfermero Carlos Enrique Abregú, que sufrió traumatismo de cráneo y quebraduras en el tabique nasal. Nunca más pudo volver a trabajar.

“Vivir aquí se convirtió en una pesadilla. Agredieron sin razones a mi hermano y antes envenenaron a dos de mis perros. Después encontramos en el tanque de agua proyectiles que arrojaron para obstruir el paso del líquido”, contó Lidia, hermana de Abregú.

“Denis” y “Caco” fueron acusados de lesiones simples. El abogado de la víctima Marcelo Alejandro Romero dijo que el damnificado ratificó la denuncia en tribunales. Fuentes judiciales señalaron que, al no haberse presentado antes, padre e hijo fueron sobreseídos. Abregú intenta que la causa se reabra ahora que el lesionado decidió seguir adelante con el proceso.

Ese no fue el último antecedente. A fines de diciembre, según confirmaron fuentes judiciales, el candidato fue sorprendido por trasladar una planta marihuana y portar una pistola nueve milímetros. Sólo se le inició una causa por portación ilegal, pero recurrió, tal como lo establece el nuevo código procesal penal, a una salida alternativa. Para evitar ser enjuiciado accedió a una probation. Aceptó hacer una donación (el lugar elegido habría sido la iglesia de Villa Belgrano) de dinero en efectivo.

“Denis” sabrá hoy si recuperará la libertad para continuar con la campaña, ya que hasta el momento no definió cuáles serán los pasos a seguir. No tiene impedimentos legales para hacerlo. Habrá que esperar que pasará en su partido. El candidato, en su “face” publicó una frase que lo dice todo: “cuando llegan los momentos difíciles, es ahí cuando conocerás a tu verdadera familia y a tus verdaderos amigos”.

Aunque permanezca detenido hasta el 11 de junio, no hay motivos legales para que Tomás “Denis” Díaz mantenga su candidatura como delegado comunal de Villa Belgrano. La Ley Electoral es muy clara: no pueden presentarse las personas que tengan una condena firme. Dentro de este grupo están los que hayan sido penados por delitos contra la propiedad, el orden público, seguridad de la Nación, los poderes públicos y el orden constitucional, la administración pública, la integridad sexual, Lesa Humanidad y los previstos en la Ley 23.737, que son referidos a cuestiones vinculadas a drogas.

