Los rumores de Kicillof candidato a presidente crecen y Cristina podría acelerar definiciones

El nombre de Axel Kicillof tomó fuerza este lunes entre la primera línea del peronismo como el candidato a presidente de Cristina Kirchner. “Ella va a acelerar”, afirmó a LPO un importante dirigente del Frente de Todos. La versión circuló en la reunión que los intendentes del Conurbano mantuvieron con Máximo Kirchner y en la posterior que el hijo de la vicepresidente tuvo con el Frente Renovador de Massa.

En el kirchnerismo no creen que Cristina anuncie el candidato en el acto del 25 de Mayo: “No es el ámbito”, afirmó a LPO un dirigente que conoce bien a la vicepresidenta. Pero la misma fuente evaluó que es posible que luego de las elecciones de Tucumán del 11 de Junio, venga la definición.

Lo que está claro por estas horas es que al ingresar en la etapa de definiciones, a cuatro semanas del cierre de listas, Cristina logró posicionarse como la gran armadora del Frente de Todos, un rol que buscará escriturar con el acto de este jueves. “El acto es para darle volumen político y contenido al Frente”, explicó a LPO una fuente al tanto de las conversaciones en el peronismo.

La presión sobre Kicillof para que sea candidato a presidente se aceleró este lunes, luego que el fin de semana el gobernador apareciera en afiches promocionando su reelección. Una movida que respaldó en las redes su mano derecha, Carlos Bianco, y que cayó muy mal en el entorno de Máximo Kirchner, al punto que el gobernador no fue parte de la reunión que tuvo este lunes el hijo de la vicepresidenta con los intendentes del Conurbano, a la que si se invitó a Wado de Pedro.

De ahí que hayan empezado a circular las versiones de un posible enroque: Axel Presidente, Wado Gobernador. “¿Quién te dijo que vas a ganar la provincia con un candidato a Presidente flojo?”, le preguntó Máximo en una de las tantas discusiones que tuvieron sobre el tema.

La pregunta es medular y apunta a un interrogante central: ¿Que empuja más en la provincia, la boleta de presidente o la de gobernador?”. La historia electoral del principal distrito sugiere que manda la boleta presidencial. Y es así donde surge un tema largamente anticipado por LPO, Kicillof es el candidato oficialista que más mide a Presidente y el que más retiene los votos de Cristina Kirchner.

El nivel de debate sobre este tema adquirió tal intensidad, que no casualmente fue el propio Blanco quien este lunes afirmó: “Si nuestra fuerza política decide que eso (la candidatura presidencial de Kicillof) es estratégicamente mejor, (Kicillof) no tiene problema en hacerlo” y para que no quedaran dudas agregó: “Cuando digo fuerza política digo Cristina”.

“Axel va a ser lo que tenga que hacer, como hizo siempre en el marco de un proyecto colectivo, no tiene ningún proyecto individual o aventura personal”, agregó Bianco, en otra respuesta cifrada a Máximo.

Coincide además la irrupción del nombre de Kicillof como candidato a presidente, con las señales que envió Sergio Massa en las últimas horas, sugiriendo la posibilidad que no participe de esa pelea. Incluso, desde el Frente Renovador no descartaron postular al gobernador de Salta, Gustavo Sáenz, aunque se desconoce si el recién reelecto comparte la idea.

Como sea, en su reciente aparición en televisión, Cristina habló de una elección de tercios, donde los “pisos” electorales van a ser claves. Desde ese punto de vista, según la mayoría de las encuestas, hoy el candidato que más garantiza la preservación del piso electoral del kirchnerismo es Kicillof.

