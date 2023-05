Javier Milei lanzó a el “Cumbiero ” El Dipy en La Matanza y en Juntos lo acusan de favorecer expresamente a Espinoza

Malestar en el frente opositor por la irrupción del cantante. El impacto en el caudal de votos. Quiénes son los libertarios matanceros.

Complicado con los armados provinciales y sin develar aún su apuesta para la gobernación bonaerense, Javier Milei anunció este martes la candidatura de El Dipy para la intendencia del distrito más populoso del país, La Matanza. La irrupción del cantante de cumbia de diatriba antisistema se materializó tras una serie de reuniones con el diputado libertario y sus principales asesores, Carlos Kikuchi y Sebastián Pareja.

“Es el momento de trabajar para que algo nuevo, por fuera de la política”, dijo David “El Dipy” Martínez al argumentar paradójicamente su desembarco en la política, el cual ya hizo ruido en territorio matancero, fundamentalmente en la estructura local de Juntos, donde advierten que la irrupción del músico terminará por “licuar” el caudal de votos opositor y, por ende, favorecer al espinozismo.

“Milei es el abanderado del antipopulismo pero no entiende que el refugio del populismo es La Matanza. Por llevarse unos votos de acá, puede terminar favoreciendo a que se salve Espinoza o Kicillof. Y eso no tiene mucha coherencia con un discurso anti populista”, planteó a LPO un encumbrado dirigente de Juntos en La Matanza, donde el ex ministro de Educación bonaerense, Alejandro Finocchiaro aspira a encabezar la boleta de la coalición opositora.

En la coalición opositora miran encuestas y analizan escenarios. Creen que en esta elección se abre “una gran oportunidad” que “no se aprovechó” en la última elección. En ese sentido, describen que el Frente de Todos en La Matanza perdió 200 mil votos entre 2019 y 2021 pero que esa caída del oficialismo no fue capitalizada por Juntos, que registró una suba insignificante de poco más de mil votos.

Encuestas en mano, precandidatos y armadores cambiemistas creen que, de construir “una lista única con respaldo fuerte interno y externo” del arco opositor, se generaría “un shock de expectativas” que -analizan- podría ponerlos “muy cerca, como nunca” de Espinoza en las PASO. Sin embargo, siempre con la mira puesta en estudios de opinión, aseguran que El Dipy puede absorber para su lista “cuatro o cinco puntos” que limaría las expectativas de Juntos.

Diversas voces de la coalición opositora matancera creen que el cantante de cumbia que ingresa a la política desde la antipolítica también le restaría algunos puntos a la propuesta del oficialismo, pero en un escenario de predominio espinozista, creen que el golpe se siente mucho más en la vereda opositora.

“Todo esto le va a restar a Juntos y hay que ver qué concejales mete y cómo van a votar cuando asuman”, abrió interrogantes un armador opositor de largo aliento que también se hace preguntas sobre “los fierros” que tendrá a disposición la lista de El Dipy a la hora de la fiscalización. En ese punto, hay dirigentes de la oposición que enfocaron al municipio.

Consultadas al respecto, voces del armado de Milei en La Matanza retrucaron: “Nuestra fiscalización será por voluntariado y hay gente que está colaborando. También habrá voluntarios que vendrán de Capital y distritos vecinos”.

Desde ese espacio señalan que, para cubrir las 3.200 escuelas que se abrirán en La Matanza durante la jornada electoral, “el objetivo es llegar a los 5 mil fiscales” y que, en este momento, están en pleno proceso de “selección” de voluntarios para tal cometido. Mientras, dan cuenta de “una estructura piramidal” que aborda La Matanza “como una provincia”, con coordinadores “por cordón y por localidad” para desplegar la tarea de “instalación, fiscalización y campaña”. Por lo pronto, a la fase de instalación de Milei con mesas y entrega de folletería, se sumará el operativo de “instalación” de El Dipy.

El cantante deberá apoyarse en un armado que aún no tiene un año de instalación en el distrito. Allí, recuerdan que el 3 de junio del año pasado fue el primer desembarco de Milei a suelo matancero, más específicamente a Laferrere.

El cantante deberá apoyarse en un armado que aún no tiene un año de instalación en el distrito.

En agosto, ese esquema comenzó a tomar forma con la designación como coordinador distrital de Luis Ontiveros, quien supo estar al frente en el distrito del Partido del Diálogo, sello referenciado con Emilio Monzó. También se sumó la dirigente radical Lorena Ramos, quien, previo a su desembarco libertario, renunció a la vicepresidencia del comité radical matancero.

Desde ese armado, aseguran que, en algunas localidades del distrito, Milei “mide muy bien”. Pero en Juntos también manejan encuestas y destacan sobre el posicionamiento de El Dipy: “Tiene una imagen negativa tan alta como la de Mauricio Macri”.

En la coalición opositora de La Matanza hay voces que empujan por una lista de unidad pero admiten la dificultad de poder alcanzar una síntesis entre la gran cantidad de nombres en danza. En el PRO, se viene posicionando desde el año pasado en el territorio el dirigente Eduardo “Lalo” Creus, quien busca sintonizar con las distintas terminales del planeta amarillo.

Mientras, en sectores del partido amarillo insisten en promover al exministro Alejandro Finocchiaro, a quien imaginan interactuando con el lilito Héctor “Toty” Flores. El radicalismo en tanto, también tiene sus precandidatos, el expresidente del comité local Gustavo Barresi, por un lado, y la exdiputada Josefina Mendoza, quien se lanzó la semana pasada con el respaldo de referentes de Evolución.

