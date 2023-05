SALTA I Bestial represión del gobernador Sáenz a Docentes

En estos momentos y con al menos 19 detenidos y detenidas, por segundo día consecutivo, el gobierno del massista Gustavo Sáenz reprime a la docencia que se manifiesta con corte en AUNOR. Tras semanas de paro provincial, la docencia autoconvocada no baja los brazos y continúa la lucha por aumento salarial, la única respuesta que recibe es represión.

Tras semanas de paro provincial, la docencia autoconvocada no baja los brazos y continúa la lucha por aumento salarial. El gobierno del massista Gustavo Sáenz se niega a responder al reclamo docente e incrementa la represión, como hace instantes en AUNOR con una brutal represión, heridos y al menos 19 detenidas y detenidos.



Ante la persistencia de las y los docentes, que en unidad con trabajadores de ordenanza de las escuelas, trabajadoras y trabajadores de la Salud, llevan semanas de lucha por recomposición salarial y contra la precarización del trabajo, con paro, enormes movilizaciones, asambleas y cortes de ruta en toda la provincia con amplio apoyo popular, el gobierno provincial responde con una represión cada vez más inusitada.



En AUNOR, hace instantes desató una brutal represión contra las y los docentes, con al menos 19 detenidos y detenidas, entre ellos delegados de base, golpeando y tirando a la banquina a un periodista, y con numerosos heridos, como la docente de nivel inicial Liliana López desmayada por los golpes policiales.



Como denuncia en un video Elimei Flores, detenida esta tarde, se llevaron detenidos a maestras y maestros que estaban al costado de la ruta. Entre las y los detenidos hay delegados de base votados por la docencia autoconvocada, como Rubén Fernández de Salta capital.

La brutal represión desatada esta tarde, dejó maestras desmayadas a la vera de la ruta, incluyó una cacería contra las y los trabajadores de la educación con corridas y detenciones hasta el cementerio de la Divina Misericordia. Pero, como cantan en las calles y cortes las combativas maestras salteñas “la docencia no baja las banderas”, continúa la lucha y multiplica la unidad en las calles contra la intransigencia del gobierno provincial y contra la entrega de la dirigencia sindical burocrática, mostrando un ejemplo de cómo enfrentar el ajuste que los gobiernos descargan sobre el conjunto de la clase trabajadora, vía inflación y tarifazos, siguiendo los designios del FMI.

En estos momentos se convocan en la Plaza 9 de Julio para reorganizarse y movilizar a la Comisaría 9na por la libertad inmediata de todas y todos los detenidos.