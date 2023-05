Bullrich descartó una alianza con Milei

La precandidata de Juntos por el Cambio habló en Cadena 3 de la “competencia” en la interna con Rodríguez Larreta. Además, propuso una “bimonetarización” como medida económica en Argentina.

La precandidata a presidente por Juntos por el Cambio, Patricia Bullrich, criticó en Cadena 3 al oficialismo por la creciente inflación, cruzó a la Vicepresidenta tras el acto en Plaza de Mayo y descartó una alianza con Javier Milei para las Elecciones 2023.

En primer lugar, cuestionó a Cristina Fernández de Kirchner y dijo que el acto, donde se conmemoraron los 20 años del inicio del kirchnerismo, le pareció “triste”.

“Me pareció algo triste que se hable de un proyecto que termina en esta decadencia, en esta destrucción de la educación y esta angustia social colectiva. Es triste relatar como heroico un fracaso social como el que tenemos hoy en Argentina”, lanzó la presidenta del PRO.

E insistió: “¿Festejar 20 años de qué? de que hay más planes sociales y hay menos trabajo, que la prensa ha sido atacada, de haber dejado un país destruido?”.

Ante la pregunta si le hubiera gustado enfrentar a Cristina en las urnas, dijo: “Por supuesto. Cristina es la jefa, dice quien va y quien no, quien vive y quien muere; no es una democracia como nosotros donde vemos quién quiere el pueblo que conduzca a la Argentina”.

Y la desafió: “El general tiene que ir a la cabeza y cuando se esconde demuestra cobardía”.

Sobre la relación chispeante con Horacio Rodríguez Larreta, también precandidato de JxC, respondió que si bien son parte de una misma coalición, “luego pasamos de las ideas abstractas a la ejecución de las ideas y ahí yo tengo un carácter que hace que las cosas se mueven y cambien y ahí veo la diferencia”.

Sobre ello, amplió: “Yo tengo una determinación y no me freno frente a las dificultades. Argentina necesita un solo discurso nítido; decirle a la gente las cosas concretas y que tengamos un discurso público y privado que sea igual”.

“Tenemos que ser contundentes y no tener miedo. Hoy la gente está dispuesta a cambios fuertes y cambios del sistema, que son los que necesitamos hacer”, agregó.

Señaló que Argentina “necesita reformas”. Y apuntó a las laborales: “hay 8 millones de argentinos que están en la informalidad y 3 millones que tienen planes y necesitamos una ley laboral distinta a la actual”.

En vista de las elecciones, consultada acerca sobre cómo veía las mediciones y encuestas, dijo: “Yo creo que nuestra fuerza política va a ganar en primera vuelta”. Y volvió a pegarle a Cristina: “Se pone en analista porque no es candidata”.

Y ratificó: “Cuando uno se decide a conducir al país como me estoy proponiendo yo, tiene que ganarle a quien tenga al frente, no importa quien sea”.

Bullrich también propuso un “bimonetarismo” antes que una dolarización. “El bimonetarismo es un sistema mucho mejor para la Argentina que la dolarización. Es necesario ir al bimonetarismo porque eso permite elegir la moneda y no es el Estado quien te impone cuál moneda hay que utilizar”.

Y aseguró que en Uruguay o Perú tienen ese sistema y utilizan las dos monedas y tienen un Banco Central independiente, “que es lo que necesitamos”, según opinó.

También ratificó la importancia de “sacar el cepo”, ya que “el cepo te come los dólares”.

“Con el cepo la Argentina no puede crecer y hay 40 tipos de dólares. Nosotros creemos que el equilibrio va a estar en una media entre lo que hoy podría ser el dólar soja. La confianza y el fin del cepo van a generar un primer movimiento y un reacomodo”, amplió.

Sobre las jubilaciones, expresó: “Nosotros vamos a llegar con un presupuesto que priorice el pago de las jubilaciones pero que baje otros gastos improductivos, y lo mismo le vamos a pedir a las provincias, para poder bajar la inflación”.

Criticó también al ministro de Economía, Sergio Massa, y lo acusó de “meternos en un verdadero desastre”. “Y ahora están empezando a vender dólar futuro y esto es generar deuda hacia adelante”, añadió.

Por último, opinó sobre el candidato de Libertad Avanza, Javier Milei, y aseguró que sobre ese tema “está todo claro”: “Yo soy precandidata de Juntos por el Cambio y él es de otra fuerza política. Vamos a competir y no va a haber una alianza”, concluyó.

fuente:cadena3