Acusan a un senador por el Partido Nacional de Lacalle Pou por abuso sexual

El senador por el Partido Nacional de Lacalle Pou, Gustavo Penadés, ya ha sido acusado de abuso sexual y pedofilia por una militante trans de su misma agrupación política. Pero ahora nuevas presuntas víctimas en el marco de una investigación fiscal manifiestan que no se trató de un lawfare sino que exhiben la presunta culpabilidad del político de Uruguay, quién decidió tomarse licencia.

Como informó Urgente 24, la militante trans y oficialista Romina Celeste Papasso, publicó en su cuenta de Twitter (28/03/23) que cuando tenía 13 años fue explotada sexualmente por el actual senador Gustavo Penadés, en dos encuentros que como retribución le dio dinero. Luego de la denuncia pública, el fiscal de Corte Juan Gómez, ordenó que se iniciara una investigación de oficio por parte de un fiscal y otras víctimas del congresista acudieron a Celeste.

Nunca he engañado ni he renegado sobre mi orientación sexual, pero lo que no admito es que por tenerla alguien me pueda acusar de pedófilo”, declaró Penadés manifestando su inocencia tras los dichos de Celeste y admitiendo así su homosexualidad.

A este caso con al menos seis víctimas del mismo modus operandi del político, se le sumó otro denunciante que testificó ante la Fiscalía, según la Diaria, que al momento del hecho también era menor de edad.

Es por ello que la fiscal Alicia Ghione lo citará esta semana para declarar por presuntos delitos de abuso de menores y explotación sexual, causa abierta como ya hemos mencionado, gracias a la denuncia pública y después penal de la militante trans que asegura que fue abusada sexualmente cuando no había hecho aún la transición y era menor de edad.

El estudio jurídico de la Universidad de la República (UdelaR) patrocina a las supuestas víctimas de Penadés, que hasta la fecha son la militante Celeste, dos mayores de edad que fueron abusados de menores y otros dos menores con relatos recientes.

