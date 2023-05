Federico Masso: ” Alfaro judicializo la elección porque tiene miedo a perder el poder”

El candidato a gobernador de Libres del Sur cuestionó a Alfaro en Villa Amalia.

El legislador y candidato a gobernador, Federico Masso, lideró esta tarde un conversatorio con jóvenes dirigentes de Libres del Sur y concluyó la jornada con una reunión con vecinos de Villa Amalia. Lo acompañaron la candidata a vice, Florencia Guerra, y los postulantes a concejal por la Capital, Gastón Gómez, Yanina Muñoz y Lucas Gómez.

“Tuvimos una reunión con nuestra juventud de Libres del Sur en preparación para las elecciones. Más de 80 jóvenes dirigentes universitarios y territoriales que trabajan para involucrar al voto joven, que es un sector importante de nuestra sociedad. Nuestra fuerza siempre ha combinado trayectoria y juventud, por eso seguiremos generando estos espacios de participación, porque creemos que los jóvenes son el motor del cambio que necesita Tucumán y Argentina”, comentó Masso.Por otro lado, el legislador provincial añadió: “También tuvimos una gran reunión con vecinos y vecinas de Villa Amalia y nuestra dirigencia, donde hemos demostrado que estamos realizando un trabajo importante en cada rincón de la Capital de Tucumán. Les hemos transmitido a los vecinos que el 11 de junio deben votar, ya que quienes temen perder el poder de comandar la intendencia recurren a la judicialización del proceso electoral”.

“¿Por qué no plantearon esto mismo en 2019? Sabemos que no lo hicieron porque les convenía votar el 9 de junio, ya que no querían estar asociados al Gobierno de Mauricio Macri, que se desmoronaba. Por eso, Germán Alfaro estuvo de acuerdo en que las elecciones se adelantaran tres meses”, añadió el candidato a gobernador.

En este sentido, el parlamentario destacó: “Es necesario votar el 11 de junio. No queremos que ni el oficialismo del Frente de Todos ni el Municipio de la Capital, encabezado por Alfaro, continúen dilapidando el dinero público de todos los tucumanos en un clientelismo sin precedentes. Si se pospone una vez más, el costo de esta elección será de $14.000 millones del erario público. Cuántas cosas podríamos hacer con esa suma de dinero para mejorar la vida de los tucumanos”.

“Les decimos a esta dirigencia política que ha fracasado que no tengan miedo, porque si hay algo que nos brinda la democracia es la libertad para votar. Por eso, esperamos que la Corte Suprema de Justicia de la Nación rechace decididamente los pedidos de postergación y que el 11 de junio todos los tucumanos nos expresemos en las urnas”, concluyó.

