El gobernador recorrió el nuevo Hospital Modular en Lomas de Tafí

Juan Manzur visitó el lugar que busca dará respuesta no solo a su zona de influencia, sino a buena parte de la región.

El gobernador, Juan Manzur, supervisó este mediodía la obra del Centro Modular Sanitario emplazado en Lomas de Tafí que se encuentra en la última instancia de su ejecución. El espacio contará con instalaciones nuevas que van a reforzar el Sistema Público de Salud de la ciudad, beneficiando a más de 70 mil taficeños.

Participaron del recorrido el ministro del Interior, Miguel Acevedo; el secretario general de FATSA, Héctor Daer; el secretario general de FATSA con mandato cumplido, Carlos West Ocampo; el intendente de Tafí Viejo, Javier Noguera; el ministro de Salud, Luis Medina Ruiz; el legislador provincial y secretario general de ATSA Tucumán, Reneé Ramírez; Alejandra Rodríguez, encargada del Punto de Contacto de Anses Tafi Viejo, y el dirigente Darío Ramírez.

El Centro Modular en Lomas de Tafí brindará servicios de internación y atención a demanda espontánea. Además, trabajará en conjunto con la policlínica y hospitales de la provincia para brindar la mejor atención posible. De esta manera, ayudará a descentralizar y descomprimir hospitales de tercer nivel en Tucumán.

“Este hospital no deja de asombrar por la juventud de los profesionales que están a cargo, y eso me complace”, aseguró durante la visita el ministro del Interior, a la vez que destacó que en el lugar se atenderá no tan solo a los habitantes de Tafí Viejo, sino también a las comunas circundantes.

En este sentido, Acevedo aseguró que “el crecimiento de la salud en nuestro interior no deja más que enorgullecerme. Hoy podemos decir que estamos en Tafí Viejo, en nuestro interior, visitando un nuevo servicio para los vecinos”.

La ejecución del proyecto se realizó mediante un sistema de construcción en seco, que permitió ensamblar paneles y módulos prefabricados. La estructura contempla 1200 metros cuadrados, seis consultorios externos, la instalación de sanitarios, red de agua, tendido eléctrico, un área de servicios, 36 camas de internación y una sala de diagnóstico por imágenes.

Por su parte, Noguera afirmó que “estamos cristalizando hoy un viejo sueño colectivo de mi ciudad, que es poder hacer realidad este primer hospital público de la ciudad de Tafí Viejo que viene a salvar vidas, ayudar a nuestros vecinos a que las emergencias y las situaciones desafortunadas que nos ocurren con nuestra salud puedan ser atendidas de manera temprana, rápida y de manera eficaz”.

Además, el intendente taficeño ponderó al Centro Modular como “un hospital de vanguardia, tanto por su técnica constructiva como por el equipamiento de última tecnología suministrado en este caso por la Nación, a quien agradecemos y muy especialmente a nuestro gobernador Juan Manzur, que siendo Jefe de Gabinete ha puesto especial interés en que esta obra”.

Medina Ruiz, en tanto, detalló que en el hospital modular dará respuesta sanitaria no solo a la zona, sino también a la región. “Tiene un área de responsabilidad, pero también habrá mucha gente que quizás viva más cerca del centro, o más cerca de Yerba Buena o de otro lugar, que va a elegir venir acá, porque estoy convencido de que la modalidad de la atención y la capacidad y la calidad de la atención que va a tener este hospital modular va a ser de excelencia. Así que estamos prestos a dar respuesta”.

“Cuando hablamos de un hospital modular, es un hospital que tiene la capacidad de adaptarse. Además, es impecable y cuenta con un recurso humano de excelencia”, destacó el titular de la cartera sanitaria.

Patricia Villagra, es médica neonatóloga, pediatra y directora del hospital, comentó: “Tenemos un área de responsabilidad y de influencia muy importante en esta zona norte de la provincia, y, para nosotros poder facilitar a toda la comunidad que venga a este lugar a ser asistido, nos enorgullece y estamos a la altura de todo lo que necesiten para resolver cualquier situación de emergencia”.

Sobre la forma de trabajo y atención, Villagra explicó que “en principio vamos a tener 24 horas de asistencia, empezaremos con internaciones, la idea es en la cuestión pediátrica, comenzar a descentralizar algunos pacientes que estén en otros lugares u ocupando camas en terapia, que ya estén en un destete de oxígeno por ejemplo y que necesite un cuidado de varios días. Nosotros aquí contamos con médicos, kinesiólogos y enfermeros como para programar una alta adecuada a ese paciente”.

Después, remarca la directora, “será una atención a demanda espontánea, que también nos estamos preparando y con médicos y enfermeros haciendo guardia de 24 horas. Vamos a hacer una coordinación con todos los hospitales del segundo y tercer nivel, CAPS, CIC y con las policlínicas. Este será un lugar donde se les dará respuesta a todos los pacientes”.