ELECCIONES 484 escuelas están habilitadas para el 11 de junio

El Ministerio de Educación habilitó 484 escuelas para que se realicen las elecciones de las nuevas autoridades de la provincia el próximo domingo 11 de junio.

Como cada vez que se realizan las elecciones, las escuelas públicas y privadas son las elegidas para que se lleven adelante los comicios. Este año se afectó también a escuelas municipales y algunas facultades de la UNT.

Según se informó, son 484 las escuelas habilitadas en la provincia, 127 corresponden a Capital.

Lo que todavía no estaría definido es cómo será la actividad escolar tras las elecciones ya que aún no lo habría determinado el ministerio de educación.

Otros puntos

La escuela Blas Parera (no utilizada en las elecciones de 2021 por problemas edilicios) este año tampoco será utilizada.

Tampoco fueron convocados los clubes a ceder sus instalaciones.

fuente LOS PRIMEROS