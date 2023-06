Carrió: “El lado oscuro de Mauricio Macri está jugando para que pierda Juntos por el Cambio”

Tras el comunicado de Horacio Rodríguez Larreta llamando a ampliar el espacio, la líder de la Coalición Cívica se mostró dispuesta y sostuvo que “todos los ex presidentes, si ellos no pueden ser, quieren que el otro pierda”

Al opinar sobre la posible ampliación de Juntos por el Cambio, Elisa “Lilita” Carrió cuestionó este domingo la postura que viene teniendo en el marco de la interna del espacio Mauricio Macri, al considerar que “está haciendo daño” porque “su lado oscuro está jugando para que pierda” la coalición opositora en las próximas elecciones nacionales.

“Todos los ex presidentes, si ellos no pueden ser, quieren que el otro pierda: le pasó a Menem con Duhalde, a Alfonsín. En la imposibilidad de ser, no dejan ser a otros. De ahí que va a haber candidatura mía para tratar de unir en la amplitud”, advirtió la líder de la Coalición Cívica.

Durante una entrevista para el programa Otra vuelta más, para el canal TN, la ex diputada evitó referirse directamente a las conversaciones que el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, viene teniendo con el mandatario cordobés, Juan Schiaretti.

“Yo no hago política estratégica por los medios. Yo no hago ruido. Todo va a terminar bien. Quien construyó Juntos por el Cambio con gran amplitud y destruyó el prejuicio entre el radicalismo y el PRO, fui yo. Ahora, yo no me meto en la mesa de Juntos por el Cambio, porque no me voy a ir a discutir con un puntero que ahora es presidente del PRO como (Federico) Angelini”, explicó.

fuente:infobae