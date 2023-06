AFIP: Suben 41% las categorías del monotributo

La normativa actual permitió subir los montos de los ingresos máximos de cada categoría en un 41,52%. Cómo queda la nueva escala ante AFIP.

Por el aumento de la inflación, y como una señal hacia los profesionales independientes y pequeños comerciantes, a partir del 1° de julio, suben el 41,52 % las escalas de facturación en AFIP de las distintas categorías del Monotributo, manteniendo sin cambios la cuota mensual, según confirmaron en el Ministerio de Economia.

Explayándonos un poco, la Categoría A pasaría de los actuales $999.657,23 anuales a $1,414.514, la categoría D de $2.583,720 anuales a $3.655.963 mientras que la Categoría K, el tope máximo, pasaría de $8.040.721,19 a $11.377.620 anuales.

En tanto, la cuota mensual (los importes a pagar por el impuesto integrado y por los aportes a la obra social y al sistema jubilatorio) se mantendrán sin cambios para las distintas categorías.

Se decidió este incremento de los montos de las escalas porque por la disparada inflacionaria, buena parte de contribuyentes deberían subir de categoría, y pagar una cuota mayor o podrían quedar excluidos del Monotributo al superar los topes que rigen desde principios de año.

Los períodos de recategorización son cada 6 meses, en enero y julio, tomando en cuenta la actividad de los últimos 12 meses. Si hubo cambios en los ingresos, alquileres y demás variables, hay que ingresar con clave fiscal para recategorizarse; si no se hace, se entiende que no hubo cambios y se permanece en la misma categoría, según las normas de AFIP. Se estima que hay más de 2 millones de Monotributistas, además de otro millón que combina el trabajo en relación de depende con actividades registradas en el Monotributo. La AFIP deberá implementar la medida difundiendo las nuevas escalas antes de fin de mes de manera que los contribuyentes cuenten con los nuevos valores a la hora recategorizarse o no. Esta medida complementa la exención del pago del impuesto a las Ganancias sobre el medio aguinaldo a los trabajadores en relación de dependencia del sector privado y público que ganan hasta $880.000 de sueldo bruto.

Si bien la ley de Monotributo dispone un mecanismo de actualización anual de los parámetros, de verificarse una aceleración del proceso inflacionario, exclusivamente para el caso de los parámetros de ingresos brutos, el Poder Ejecutivo está facultado a adelantar la actualización de manera semestral a julio utilizando el mismo índice de movilidad que se aplica a la actualización anual. En marzo la movilidad fue del 17,04% y en junio del 20,92%, lo que suma un acumulado del 41,52%

