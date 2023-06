Carrió durisima contra Juntos por el Cambio: “Quieren una alianza con Milei para hacer un ajuste brutal con represión”

Dijo que ese espacio tiene una idea de imponer el orden con “represión indiscriminada” y que podría terminar en delitos de lesa humanidad.

Elisa Carrió lanzó durísimas acusaciones contra Mauricio Macri por su idea de hacer un acuerdo con Javier Milei y aventuró que su modelo sólo sería aplicable con una “represión indiscriminada”.

La líder de la Coalición Cívica afirmó que “hay dos espacios en Juntos por el Cambio”. “Un espacio que quiere permanecer en el centro, que no quiere los extremos, que no quiere comprarse la destrucción total de algunos principios en función de tener votos”, dijo en clara referencia al sector que integra con Horacio Rodríguez Larreta y el radicalismo.

Al otro sector lo vinculó a la idea de fundar el orden a través de la “represión indiscriminada”. “Nos vamos a encontrar con una sociedad mucho más pobre a la que no se puede reprimir indiscriminadamente. Represión sin compasión es una de las formas de la dictadura”, advirtió.

“Ese espacio está liderado por Mauricio Macri”, indicó Carrió. “(Macri) se ha corrido a un espacio más cercano al de Milei, lo dijo expresamente ‘nosotros queremos ganar para hacer una alianza con Milei’. Ese espacio va por un ajuste muy brutal sobre la clase media, un ajuste brutal en cuatro meses”, alertó la ex diputada.

Según Carrió, ese sector “tiene una noción de orden que no proviene ni de la justicia ni de la república ni de los derechos humanos ni de la represión respetando los derechos humanos, si no con una ilusión de orden que es que hay que reprimir hasta matar si es necesario”.

“Si a la violencia ilegítima de las calles (la inseguridad) se le agrega la represión indiscriminada para construir el orden terminamos en un juzgamiento por delitos de lesa humanidad cometidos por el Estado, donde va a ser juzgado hasta el presidente”, continuó explosiva Carrió.



La líder de la Coalición Cívica también se refirió a las internas de Juntos por el Cambio y dijo que “es difícil mantener una estrategia cuando los grandes líderes políticos no tienen estrategia”. “El PRO no tienen líderes que coaliguen a las distintas partes, por el contrario tienen líderes que parten el partido en dos. Es el caso de Macri”, completó.

fuente:lapoliticaonline