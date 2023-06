No funcionaran los colectivos el martes 13 de junio : ” UTA CONFIRMO EL PARO “

Tras finalizar la audiencia entre la UTA nacional y los operadores del transporte público de pasajeros en el Ministerio de Trabajo de la Nación, y al no haber acuerdo salarial, el gremio obrero resolvió convocar a un paro nacional desde las 00 horas del martes 13 de junio por 24 horas.

En la reunión por videoconferencia que tuvo lugar este jueves por la tarde, que buscaba encontrar soluciones a las demandas planteadas por el sindicato de choferes de colectivos, no se lograron consensos satisfactorios.

Por lo tanto, desde la Unión Tranviarios Automotor (UTA), ratificaron un paro nacional del transporte público de pasajeros para el próximo martes 13 de junio. Salvo que antes haya algún ofrecimiento salarial que satisfaga sus pretensiones.

Fuentes consultadas revelaron que en la audiencia realizada en el Ministerio de Trabajo de la Nación, no se presentaron autoridades del transporte y no hubo ningún ofrecimiento empresarial.

Ante esta falta de avances, se acordó fijar una nueva audiencia para el próximo lunes a las 16 horas.

Mientras tanto, el paro de colectivos de 24 horas convocado por UTA sigue en pie para el martes próximo en todo el país.

“No nos va a importar lo que vayan a disponer los funcionarios. Si para el día lunes no recibimos una respuesta salarial conforme el pedido formulado en la audiencia anterior, se realizará un paro general del transporte de pasajeros de corta y media distancia en todo el país por 24 horas, a partir de las 00:00 horas del día martes 13 del corriente. Nos desafían y nos obligan a realizar la medida de fuerza por nuestro salario”, expresaron.

Desde la Asociación Argentina de Empresarios del Transporte Automotor también mostraron su descontento ante la falta de funcionarios. “No hubo avance alguno debido a la nueva ausencia de las autoridades del ministerio de Trabajo”, manifestaron a través de un comunicado.

La conciliación obligatoria fue dictada el 18 de mayo. Luego de un período de negociaciones que no llegaron a un acuerdo, la UTA amenazó un paro de colectivos. Sin embargo, el Ministerio de Trabajo extendió la conciliación otros diez días, que vencen el lunes 12.

fuente:prensatucuman