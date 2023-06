ELECCIONES TUCUMAN: La data que dejo el domingo, quien gano, quien perdió

Los datos que dejó la jornada electoral en la provincia. El peronismo reafirmo su mejor performance en el interior.

Seccion oeste

Dos colectoras oficialistas con dos escaños

Pese a que fue una sección electoral con armados fuertes, dos “acoples” oficialistas del Oeste consiguieron quedarse con dos escaños, respectivamente, además de otros logros clave. La lista de “Proyecto Tucumán”, de Carlos Najar y de Carlos Gallia, cumplió con el doble objetivo que se había planteado. Por un lado, ambos llegaron a la Cámara. Por otro lugar, según los datos provisorios, Marta Najar (hermana de Carlos) se ubica al frente de la carrera por la Intendencia de Las Talitas -por casi ocho puntos de distancia-, mientras que Marta Albarracín (esposa de Gallia) se quedó con el municipio de Lules. En tanto, el armado de “Tucumán Innovador” también tuvo varios festejos: conquistó dos bancas en la Legislatura, a través de José “Mellizo” Orellana y de Adriana Najar; y puso a Juan Enrique “Mellizo” Orellana al frente de la carrera por la Intendencia de Famaillá, con una diferencia de 13 puntos sobre el segundo en el conteo preliminar.

Regreso con gloria

Elías de Pérez vuelve a la Legislatura

Silvia Elías de Pérez logró un retorno destacado al Poder Legislativo, adonde había llegado en 2011 para pasar casi de inmediato -en 2013- al Congreso de la Nación. La radical encabezó el “acople” más votado de la Capital, quizás el distrito electoral más competitivo de la provincia por la cantidad de contendientes y los recursos volcados en los barrios. Sin alianzas con otros “correligionarios” -más allá haber llevado a José Canelada en la boleta a concejal-, la ex candidata a gobernadora se aseguró dos escaños en la Cámara provincial y superó la barrera de los siete puntos en la ciudad. Los cerca de 23.000 votos obtenidos otorgan un valioso capital político a Elías de Pérez. ¿Podrá ubicarse como la principal referente de la oposición en el recinto? Es todo un desafío para la ex senadora, ya que los antecedentes históricos dan cuenta de que JxC no ha logrado unificar fuerzas en una única bancada.



Polvora mojada

Ricardo Bussi perdió cinco bancas

Fuerza Republicana obtuvo dos bancas por la Capital, y quedó a poco más de un punto de la lista de Elías de Pérez. Pero los resultados de 2019 -cuando obtuvo un total de siete legisladores provinciales- y la alianza con Javier Milei hacían presumir que Ricardo Bussi (también candidato a gobernador) podía arrasar en la nueva composición del cuerpo colegiado. No fue así, la primera batalla que proponia en sus afiches resulto una humillante derrota. En el recinto, el líder de FR se sentará solamente junto a Eduardo Verón Guerra (que además se había postulado a intendente). El bussismo perdió cinco escaños con relación a los últimos comicios, y dejó de ostentar la primera minoría a manos de JxC. ¿Podrá conservar la vicepresidencia segunda o su traspié electoral lo llevará a resignar su lugar en la mesa de conducción?



Tambien Bussi habría sufrido un importante desgaste de votos por la acción de un candidato del FDT que lo fustigo durante toda la campaña, por su polemica propuesta de las armas y vinculo a Bussi directamente con los incidentes de alumnos armados en las escuelas. El candidato en cuestión Armando Gabriel Cabello, hizo varios videos y notas destacando el mal proceder de Bussi con sus propuestas de portacion de armas y advirtiendo desde hace meses, lo que luego paso en las escuelas.



FDT con mejor performance en el interior

El armado jaldista de Tucumán para la Victoria obtuvo cuatro bancas en el Oeste y seis en el Este. Y, a la vez, pelea por ser la lista más votada del oficialismo en la Capital. Sin embargo, el resultado alcanzado en San Miguel de Tucumán quedó lejos del contundente desempeño mostrado en el interior. Por la apuesta, parecía que esta lista podría conquistar más lugares que los rubricados por Tulio Caponio (legislador) y Fernando Arturo Juri (concejal). Este armado había congregado el apoyo de varios referentes de peso, como Javier Morof, Sara Alperovich, Fernando Said Juri, David Mizrahi, Alfredo “Fredy” Quinteros (todos a legislador), Dante Loza, Claudio Morata y David Acosta (para concejal), entre tantos otros. Pero, en contraste a lo ocurrido en el interior, la competencia con otras estructuras peronistas frustró el despegue de la lista jaldista en la Capital.

Plena vigencia

Regreso de los “caciques” a la Cámara

Algunas estructuras tradicionales del peronismo mostraron su plena vigencia en los circuitos de San Miguel de Tucumán. Además del armado liderado por Caponio, los nombres de Gerónimo Vargas Aignasse (Nuevo Espacio Popular), de Sara Assán (La Marea Verde, espacio liderado por Carlos “Alito” Assán), de Carolina Vargas Aignasse (Tucumán en Positivo), de Christian Rodríguez (Movimiento Popular de la Militancia) y de Armando Cortalezzi (Frente Provincial) estarán nuevamente en la próxima composición parlamentaria. Así, el aporte de los “caciques” justicialistas de la Capital resultó clave para darle impulso a Rosana Chahla en un distrito históricamente adverso para el oficialismo.

Congresista o legislador

Las opciones de dos parlamentarios

Dos representantes de Tucumán en el Congreso de la Nación quedaron en condiciones de dar el salto a la Legislatura provincial. Se trata del actual senador nacional Pablo Yedlin, quien encabezó la lista oficial del FdT en la Capital (si asume, su lugar en la Cámara Alta lo ocuparía Juan Manzur); y del diputado nacional Mario Leito (del “acople” Multiplicar Lealtad). En contrapartida, la diputada kirchnerista Mabel Carrizo (Unidad Ciudadana) quedó bastante lejos en la disputa por una banca del Oeste. Por su parte, el diputado nacional de JxC, Domingo Amaya (Viva la Ciudad), se mantiene expectante en la pelea por la banca 19 de la Capital, aunque por ahora detrás de Hugo Ledesma (Activar-FdT).

El alfarismo

Llega fortalecido al Poder Legislativo

El espacio de Germán Alfaro contará con por lo menos cinco legisladores en la nueva Cámara. Por la Capital, retuvo su banca Walter Berarducci (PJS-JxC), mientras que está todo dado para los retornos de Alfredo Toscano (Cambiemos) y Claudio Viña (Nueva Fuerza). Por otro lado, será el debut en este cuerpo colegiado de un radical aliado al alfarismo Agustín Romano Norri (Inclusión Social), hijo del ex legislador de la UCR Federico Romano Norri. Además, dos listas cercanas a la Intendencia permanecen expectantes en la disputa por la banca 19: Domingo Amaya (Viva la Ciudad) y Enrique Pedicone (Compromiso con el Pueblo). En el Oeste, en tanto, Rodolfo Ocaranza (Cambiemos) tendrá una banca en el recinto, y al igual que Rolando “Tano” Alfaro (Cambiemos) por el Este.

Con sello radical

Crecimiento legislativo de la UCR

La UCR pasará de los dos escaños actuales en la Legislatura, a por lo menos cinco legisladores con sello radical. Además de Elías de Pérez y de José Seleme (Valores para Tucumán), el escrutinio provisorio indica que el diputado José Cano (Frente del Pueblo Unido) formará parte de la próxima composición parlamentaria, también como representante de la Capital. Por el Oeste, en tanto, Mariano Campero (Cambia Tucumán) se aseguró su banca propia y la de Raquel Evangelina Nievas, y además puja por un tercer legislador (sería Manuel Courel), aunque los resultados parciales otorgan por el momento ese lugar a José Macome, quien -de confirmarse esto- sería el único dirigente del PRO en el recinto.



Satisfacción oficialista

La eficacia de Mansilla en el oeste

La lista oficial del Frente de Todos también terminó con saldo positivo. Sergio Mansilla demostró otra vez su eficacia como armador del Oeste, y terminó en la cima de su sección electoral con cinco bancas (71.324 votos, según el conteo parcial). En el Este, la boleta liderada por Jorge Leal finalizó con cuatro escaños (60.731 votos). Y en la Capital se aseguró un lugar para Yedlin (12.095). Es decir que aportó más de 144.000 electores a la dupla Jaldo-Acevedo.

Masso en soledad

Unicamente él consiguió una banca

El líder de Libres del Sur, Federico Masso, utilizó la estrategia de la doble candidatura -para gobernador y para legislador- y si bien apostaba por incrementar su representación parlamentaria, los resultados sólo le permitieron conservar su banca en el período 2023-2027. Así, más allá de que obtuvo un escaño en el Concejo Deliberante de la Capital, el ex diputado nacional continuará en soledad en el recinto de la Legislatura.



No les alcanzó

Muchos conocidos quedaron afuera

Muchos apellidos con peso propio en el oficialismo y en la oposición quedaron fuera de la próxima composición de la Legislatura. Por el lado del PJ, no les alcanzó a Daniel Deiana (Partido de la Renovación) y a Edgar Ramírez (del Solidario Laborista, hijo del líder histórico de ATSA, Reneé Ramírez). Tampoco al ministro de Obras Públicas, Walter Fabián Soria (Partido de los Trabajadores), pese a que el despliegue de su armado parecía que lo iba a llevar a pelear por un escaño. A esta lista se suman Guillermo Gassenbauer (Movimiento Ergisto), Hugo Cabral (Unidad Ciudadana) y José Teri (Tucumán Innovador). En las filas de JxC, en tanto, no reunieron los votos suficientes el actual legislador Paulo Ternavasio (Cambia Tucumán), Roberto Ávila (PRO), Enrique Romero (Ley y Orden) ni Rafael López Guzmán (CREO). Por el Oeste, quien vio frustrado su intento de retornar al cuerpo colegiado fue el ex vicepresidente segundo de la Legislatura, Ariel García (Juntos contra la Corrupción), mientras que en el Este -según los datos provisorios- tampoco ingresaría el actual intendente de Bella Vista, Sebastián Salazar (segundo en la lista de Cambiemos).

Acople con mas votos

Sonrisas en “Tucumán para la victoria”

El acople de “Tucumán para la Victoria”, afín al tranqueño, obtuvo cuatro bancas por el Oeste de la lista liderada por Regino Amado (conquistó 22 comunas rurales y el municipio de Monteros), seis por el Este y una por la Capital. Así, reunió un total de 11 escaños; es decir, uno más que la lista oficial del Frente de Todos.

