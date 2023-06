Melconian le dijo no a la candidatura a vicepresidente que le ofreció Bullrich

La ex ministra de Trabajo de Fernando de la Rua ahora busca a un radical y trata de convencer a Naidenoff, Suárez o Maxi Abad.

El economista Carlos Melconian rechazó ser el candidato a vicepresidente de Patricia Bullrich, que ahora busca a un radical para que la acompañe en las primarias de Juntos por el Cambio.

La candidata del PRO le propuso hace unos días al economista que sea su compañero de fórmula, en una reunión donde le hizo una presentación muy detallada con números y análisis sobre la idea.

Melconian se entusiasmo inicialmente con la propuesta, pero le pidió tiempo a Patricia para pensarlo. Este viernes finalmente le avisó que no será su candidato a vice.

El economista argumentó que no se ve en ese lugar y que prefiere mantenerse trabajando en el plan económico que realizó con la Fundación Mediterráneo.

Su idea -según le dijo- es contribuir a acercar posiciones entre Patricia y Larreta en torno a un programa de gobierno y se ofrece a ser ministro de Economía de cualquiera de los dos.

Patricia ahora apuesta a un radical para que la acompañe en la fórmula y los nombres que aparecen en carpeta son Luis Naidenoff, Rodolfo Suárez y Maxi Abad. Pero Macri también empuja el nombre de Ricardo López Murphy.

Como reveló LPO, en el radicalismo circula la versión de que Patricia le ofreció la candidatura a vice a Naidenoff. El fin de semana también se especuló con el nombre del gobernador de Mendoza, pero la floja elección de Cornejo le quitó puntos.

Este medio también sacó a la luz el nombre de Abad como posible vice de Bullrich, pero el legislador por ahora prefiere concentrarse en el armado bonaerense y es mencionado como compañero de fórmula de Diego Santilli.

Lo cierto es que la oferta a Melconian no cayó nada bien al radicalismo, donde se preguntan como Patricia está ofreciendo el mismo cargo a varias personas. La relación de la ex ministra con la UCR no pasa por el mejor momento.

fuente:lapoliticaonline