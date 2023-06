“Me cuesta digerir que seas peronista, o no sos bueno o no sos inteligente”, asi se expreso Bertie Benegas Lynch

Durante una entrevista con Infobae, el precandidato a primer diputado nacional de La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires calificó al Congreso como “un aguantadero de delincuentes que tienen fueros” y propuso eliminar la dieta para que los legisladores “tengan que salir al mercado también”

A meses de competir por su primer cargo público como cabeza de la lista de diputados nacionales en la provincia de Buenos Aires por La Libertad Avanza, Alberto “Bertie” Benegas Lynch habló de su posible llegada al Congreso, al que calificó como “un aguantadero de delincuentes que tienen fueros”, propuso eliminar la dieta para que los legisladores “tengan que salir al mercado también” y aseguró que su “carta de presentación será todas las leyes que se van a derogar”.

Los mejores tramos de la entrevista:

-¿Cómo lo conoció a Javier?

-Bueno, a través de mi padre. Vos sabés que tienen una muy buena relación. Y yo lo empecé a escuchar en la televisión y lo llamaba papá, le decía ‘¿estás escuchando a este tipo?’. Me cuesta encontrar cosas en las que disienta con Javier. Entonces, empecé a construir un vínculo, primero por las redes, después por Whatsapp. Vivimos cerca el uno del otro, además. A veces voy a almorzar con él o a pasear en bicicleta y es un tipo de un corazón enorme, de una generosidad enorme. ¿Viste que se lo cataloga como personalista o ‘el líder’? Esa es una estupidez. Eso nunca lo transmite.

-¿Siempre fue liberal, digamos? ¿Nunca lo atrajo otra corriente, quizás más de izquierda?

-(Ríe) Jamás. No, no. Yo reconozco en la gente que ha estado en la izquierda, la honestidad intelectual. Yo no pasé por ese proceso, si bien yo estuve abierto a bibliografías (de izquierda), incluso en la Facultad, donde te exponen a distintas corrientes y demás, nunca me vi tentado por eso, porque veo que hay un concepto moral, que es el eje del liberalismo, y a partir de que me familiaricé con eso, no me moví más de ahí.-¿Por qué decidió meterse en la política?

-Bueno, por esto que decíamos al principio. Por la afinidad que tengo con Javier, las ideas, algo que me es muy familiar. Yo siempre hago votos para que la gente que nos esté escuchando haga la batalla cultural, que es mucho más importante que la política. La política reacciona con la opinión pública, porque si el político va más allá de lo que la opinión pública está dispuesta a digerir, pierde votos. Lo que te mueve es la idea, todo lo que vemos acá es producto de una idea que fue revolucionaria en su momento. Entonces, a los efectos de la batalla cultural, me parece que no se necesita escribir un libro, artículos, ser profesor, sino que cada uno, en su pequeño microclima de la familia, amigos, tiene que sentir la obligación moral de empujar esto que yo lo veo como un iceberg, donde el 90% de la masa de hielo está bajo la superficie, no se ve, y el 10% quizás es la política.

Yo ilustro a la batalla cultural como unas hinchadas donde tenés a los partidarios de la libertad, de un lado, y los socialistas, del otro, y está en permanente tensión. La batalla cultural nunca termina, porque siempre va a haber gente que quiera vivir de otros. Entonces, el problema que yo siempre marco es que hay demasiada gente de bien que está como espectadora y no sabe que para dedicarse a sus negocios, necesita y tiene el deber moral de influir y de ponerse a tirar del lado de la libertad, porque después viene un Chávez, le expropia todo y no sabe por qué.

-Metiéndonos más en en la cuestión política, ¿cómo cree que va a ser su paso por el Congreso en el caso de que usted acceda finalmente una banca?

-Esa cosa de lo desconocido, ¿no? Por supuesto, me empiezo a meter en los reglamentos y en cómo trabajar ahí. Pero es como una vibra desagradable entrar ahí. Hay un trabajo que investigó la discusión de las dietas a principios de 1900, cuando los diputados empezaban a cobrar solamente un gasto de representación, nada más. Ahí empezaban a plantear el tema de las dietas, entonces, muchos saltaban, y con razón, a decir que eso es un honor, ser senador es un honor, ser diputado, ¿vamos a pedir cobrar una dieta? Trabajamos cuatro meses. Tenemos nuestras actividades personales, los estudios y todo, y facturamos. Bueno, ya entonces había resistencia, imagínate lo que pasó en 100 años, es un aguantadero de delincuentes que tienen fueros. Pero no fueros para tener a ultranza la libertad de expresión, para poder decir ahí lo que quieras sin tener que pasarse todo el día en Comodoro Py, sino resulta que podés incluso asaltar un banco y si no te agarran con las manos en la masa, tenés fueros. ¡Es una locura! 60 asesores cada uno, ganan fortunas y la gente está comiendo la basura. Eso hay que cambiarlo. Esto tiene que ser un trabajo, con un sueldo de mercado, pero part time, con lo cual, si querés sustentarte y mantener el nivel de vida, tenés que salir al mercado también.

-Lo más probable es que Javier Milei, por más votos que saque, tenga un bloque en el Congreso que sea minoritario. En ese sentido va a tener que hacer acuerdos con el resto de los bloques para poder sacar esta ley o cualquier otra que presente, ¿con qué espacios estaría de acuerdo en dialogar y con cuáles considera que no se puede?

-Bueno, lo que pasa es que, como se presentan como políticos en la sociedad los kirchneristas… ¿qué podés hablar con los kirchneristas? Nada. No lo llevaría a la cuestión esa. También se habla de izquierda y derecha, que es una cosa que nunca entendí, porque es una categorización fácil para discutir ideas. Me parece que yo tiraría eso a la basura, mismo también hacer un tema de Juntos por el Cambio. Junto por el Cambio, no; decime quién y, en la medida en que me acompañe, o sea un proyecto que sea para derogar algo, yo hablo. ¿Viste que con los diputados, su carta de presentación es ‘yo presenté 140 proyectos? ¡Un espanto! Es todo para meter impuestos, para regular, esa cosa enfermiza. Llegan a un extremo que empiezan a hablar de la ley de góndolas, del etiquetado frontal, es una cosa dantesca.

-Javier Milei dice que el mejor gobierno de la historia argentina fue la primera gestión de Carlos Menem, ¿usted considera lo mismo?

-No, no coincido. Yo lo sacaría a Cavallo de ahí, pero creo que, después, fue todo un desbarajuste. Rescato lo que hizo Cavallo con el tema de las AFJP, creo que hizo una buena gestión, pero me parece que con el tema de la corrupción es una cosa innegociable. Entonces, claro, la gente conecta y dice ‘Ah, toda la corriente’, esto, el iceberg: en la época de Alsogaray, que se empezó a hinchar y todo lo llevan a la práctica con Menem. Hacen esto y se empieza a derretir, la gente dice ‘Ah, este es el liberalismo’. Piensa que eso es liberalismo y eso trajo a los Kirchner y nacionalizaron todo de vuelta. Entonces, por eso la batalla cultural es central y muchas veces la política la aplica mal y es volver a empezar.

-¿Menem no era liberal?

-No no, no, para mí no era liberal. Creo que hubiera hecho lo mismo Perón que lo que hizo Menem. El peronismo se adapta, es camaleónico. Por ejemplo, yo no entiendo a los peronistas que critican a Kirchner. No conecto ahí, porque en definitiva, si vos ves el documental ‘Permiso para pensar’, que es del gobierno de Perón desde el 46, es el calco absoluto de lo que hicieron los Kirchner. Toda la cuestión industrial, la cuestión con los artistas, la cuestión con el deporte, la justicia social, precio máximo con inflaciones galopantes. Por eso, no hay que generalizar ni hacer cosas personales, pero cuando a mí me decís que sos peronista… que me digas que sos radical, seguramente sos un socialista, ahora, que me digas que sos peronista, me cuesta digerirlo. O no sos bueno o no sos inteligente, pero no puedo creer que suscribas a toda la cuestión de Perón, y no solamente a la cuestión de políticas meramente, no, también persecuciones y cosas jorobadas. Las desapariciones comenzaron en la época anterior al ‘76. Generalmente meten este carga a la cuestión militar, pero lo empezó el gobierno de Isabel Perón.

-¿Se tiene que renegociar la deuda con el FMI?

-Aquí las deudas se pagan, pero una de las cosas que habría que hacer, y sería fantástico, es volver a parar el Congreso en un lugar en el que sea un órgano que defienda a la gente y ponga límites al Poder Ejecutivo. Hoy es cómplice el Poder Ejecutivo y no hay división de poderes, es un desastre. Sería un muy buen ejemplo para hacer lo que hay que hacer, prohibir la deuda externa.

Lo que se está haciendo este Gobierno es empujar la bomba hacia el futuro, es una cosa demencial y me parece muy vil esto de comprar tiempo político, sabiendo que le estás poniendo más nafta a la bomba, que explota todos los días un poquito, porque la gente va cayendo en la indigencia, en la pobreza, todos los días.

La Libertad Avanza se acaba de quedar sin candidato a gobernador en la provincia en la que usted va a competir, ¿qué opina al respecto?

-Yo creo que debe haber una segunda opción, pero no estoy en el armado político, eso lo maneja eventualmente Javier con Kikuchi. Yo estoy focalizado en el tema de poder ser, desde mi lugar, un aportante más a la idea de poder sacarle el grillete a los argentinos, que lo tienen hace cien años. Hay que desregular, hay que anular leyes. Mi carta de presentación va a ser las leyes que derogué y espero este acompañado por toda la gente de Juntos por el Cambio, que ahora ha cambiado el discurso, como parte del efecto Milei.

-¿Qué leyes derogaría?

-Lo primero que se me viene a la cabeza es esto de la crisis habitacional, con el tema de la Ley de Alquileres. Es un disparate. Ahora dicen ‘bueno, hay que cambiar cositas de la ley’. No, no tiene que haber una ley de alquileres. Los contratos son de las partes. Debe ser una cosa martirizante para los políticos pensar que tienen que regular absolutamente todo y meterse en las entrañas de cada actividad. Eso, la ley de góndolas. Mirá, la mayor parte de las leyes son en contra de la libertad, la vida o la propiedad de alguien.

-¿Impuesto las Ganancias, Precios Cuidados, Retenciones?

-Pfff, todo eso. Pero, bueno, el tema ahí es la cuestión fiscal, por eso las reformas del Estado que propone Javier son de tres generaciones de reformas. Hay gente que ve primera generación y ve abajo de todo ‘cerrar el Banco Central’… no es lo primero que hacés. Esto es un proceso que tiene que tener esa secuencialidad.

fuente INFOBAE