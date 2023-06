El Peronismo vencio a Juntos por El Cambio, donde se vota con Boleta Unica y donde se vota con Acoples

Las victorias peronistas de este domingo en Formosa y Córdoba, con distintos sistemas electorales, al igual que en Tucumán anteriormente, dejan al descubierto las falencias para el análisis electoral por parte de los dirigentes de Juntos por El Cambio.

Cuando Osvaldo Jaldo, gano en Tucumán este 11 de Junio , gran parte de los dirigentes nacionales de Juntos por El Cambio destacaron como perverso al sistema de acoples, marcándolo como principal protagonista de la victoria del actual vicegobernador de Tucumán.

Ahora se voto en Córdoba con el Sistema de Boleta Única y en algunas localidades incluso hubo voto electrónico, y lo mismo perdió el candidato de Juntos por el Cambio que era Luis Juez, en Formosa gano con un sistema de acoples de forma contundente el peronista Gildo Isfran.

Tal vez no sean los sistemas electorales de cada provincia un impedimento para que gane Juntos por Cambio, tal vez el impedimento sea que no tenga los mejores candidatos o sus propuestas estén muy atadas a políticas de aplicación en otros pagos y no en los propios.

Juntos por el Cambio deberá reveer sus propuestas para el interior del pais , o los fracasos se multiplicaran y lo conducirán al ocaso en el mes de octubre.

Juan Rivadeneira

Editor