Los candidatos de Milei discriminan a los discapacitados

Veronica Sikora candidata a Intendente en Cordoba y Lucas Luna candidato a legislador en CABA , ambos por el partido Libertad Avanza, tuvieron conceptos y declaraciones discriminatorios hacia discapacitados.

El caso de la hija de Luis Juez

El domingo se llevaron a cabo las elecciones en Córdoba, en las cuales Luis Juez se presentó como candidato a gobernador por Juntos por el Cambio. En ese marco, llevó a votar por primera vez a su hija Milagros, una joven con discapacidad.

Un día después de los sufragios, la candidata a intendente por el partido Libertad Avanza en la ciudad de Córdoba, Verónica Sikora, entró en el centro de la polémica al publicar un video en redes sociales en el que se refiere a la chica de 22 años de manera despectiva.

Sikora cuestionó la decisión de Luis Juez de mostrar a su hija en actos políticos y expresó: “No lo conozco y no tengo nada personalmente con él, pero cualquier padre que tenga un hijo discapacitado, un bebé, o una persona que no se valga por sí misma, no va a votar con el hijo, mostrándolo ahí. Es muy bajo, le digo yo que la dejaría con su madre”.

La respuesta de Juez no se hizo esperar. Este martes, a través de su cuenta de Twitter, el candidato a gobernador le contestó con un video en el que defiende a su hija y expresa su orgullo por ella y por sus otros hijos.

“Hola, Verónica. Nosotros no te conocemos, pero ella es Milagros, mi hija. Estamos orgullosos de ella, tanto como de Martín y de Agustina, mis otros hijos. El domingo la Mili cumplió con un sueño, es la primera vez en 22 años que figuraba en el padrón y fue su primer voto. Fuimos todos, terriblemente orgullosos, a acompañarla a la escuela para que pueda votar, que pueda elegir y ser elegida”, comenzó diciendo Juez.

El político también hizo hincapié en que todos los ciudadanos tienen el derecho de votar y que su hija, al igual que cualquier otra persona, merece ejercer ese derecho sin ser excluida.

“Vos que vas a ser candidata, tenés que saber que es el derecho que tienen todos los ciudadanos. Milagros tenía que estar en la escuela votando, no escondida en la casa como vos proponés. Te deseamos la mejor de la suerte y que Dios te dé la tranquilidad para que el día de mañana te sepas expresar de otra manera, porque la verdad nos lastimaste, nos ofendiste e innecesariamente a ella la agraviaste”, cerró.

El caso Rinaldi

Un candidato de Javier Milei fue duramente criticado en las últimas horas luego de discriminar públicamente al politólogo Franco Rinaldi, quien competirá en las próximas PASO encabezando la lista de legisladores porteños de Jorge Macri. “Nadie quiere votar a un discapacitado”, dijo frente a más de mil personas que lo escuchaban.

Quien pronunció la desafortunada frase fue Lucas Luna, uno de los hombres de La Libertad Avanza que se postulaba como parlamentario al Parlasur y que, tras el fuerte repudio, debió renunciar. Lo hizo durante un encuentro virtual transmitido en Twitter a través de Space, del cual participaban cerca de 1.700 seguidores del economista que analizaban el escenario político de cara a las elecciones.

Él era uno de los pocos usuarios que estaban habilitados para tomar la palabra, el resto solo escuchaba. Y fue cuando el tema de debate se centraba en los candidatos de la Ciudad de Buenos Aires que interrumpió a uno de sus compañeros y, tras advertir que iba a hacer un comentario “con buena leche”, lanzó su crítica, según publica Infobae.

“Nadie votaría jamás, y esto lo digo con toda la buena leche del mundo, nadie quiere votar a un discapacitado. Y lo digo con respeto y sin mala leche”, señaló Luna haciendo referencia a Rinaldi.

La reacción de los moderadores fue instantánea. “¿Cómo vas a decir eso? Avisame cuando vas a decir algo así, hay mucha gente escuchando, no podes”, lo retó uno de los interlocutores. El resto comenzó a defender al candidato a legislador porteño: lo hicieron destacando su inteligencia y pidiendo “roja directa” para el libertario por sus dichos. Incluso Carlos Maslatón, uno de los presentes en el encuentro, se desconectó de la reunión tras la pronunciación de la frase.

A pesar del repudio generalizado, Luna mantuvo su postura e insistió en que su opinión era sin faltar el resto. Además, cuestionó a sus compañeros por indignarse.

“Pero es la realidad, no podés enojarte. Es con respeto, no hay chicana acá. La gente quiere votar a alguien como uno. Es la realidad. Es así esto”, defendió su comentario.

Antes de cambiar la temática, uno de los usuarios prendió su micrófono y expuso el cargo al que aspiraba Luna. ”Un participante del Parlasur, acá lo tenemos”, dijo una mujer. Un chico, en tono irónico, se sumó: “Cayó el Parlasur de Milei”.

Una vez concluida la reunión, los dichos del candidato comenzaron a difundirse en redes sociales y llegaron hasta Franco Rinaldi, quien se hizo eco del comentario y publicó una serie de posteos en repudio a este.

“Rechazo profundo a las declaraciones del usuario Sagaz, que entiendo se llama Lucas Luna y es precandidato al parlasur por el partido de Milei. El tono de sus dichos me generó mucha pena y sus afirmaciones, que considero sinceras, pese a cierta socarronería, son incorrectas”, posteó el politólogo.

En este sentido, subrayó que “los requisitos para representar, legislar, gestionar y gobernar son independientes de la discapacidad” y aseguró que “muchísima gente no vota gente como uno, más bien lo contrario”.

“Las cualidades para ser votable, en síntesis, van por otro andarivel que el de la discapacidad o no discapacidad. Nadie es votado por su discapacidad, pero tampoco deja de serlo”, enfatizó Rinaldi al respecto.

Hacia el final de su descargo, enumeró algunos casos de dirigentes con discapacidades que fueron elegidos democráticamente y concluyó: “Con perdón de la pedantería, además, creo que soy una buena prueba de que una persona con discapacidad puede ser tremendamente elegible y eventualmente muy votada. Dicho esto, estoy en contra de toda cancelación o censura a la libertad de expresión. Cheers!”.

Debido a la repercusión de sus dichos y las críticas de dirigentes de distintos espacios que repudiaron su frase, Lucas Luna renunció a su candidatura horas después de sus dichos.