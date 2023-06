Macron va por mas, ahora proyecta reducir las vacaciones

El mandatario galo Emmanuel Macron abre el debate del horario y las vacaciones escolares, con un posicionamiento de reducción del actual receso educativo

El presidente de Francia Emmanuel Macron en una visita oficial a la escuela Saint-André, en el barrio de La Castellane de Marsella, mostró su férrea convicción en torno a reducir las vacaciones escolares. El mandatario galo opinó este martes (27/06) que el receso escolar prolongado fomentaría la desigualdad social: peculiar juicio a tan sólo 3 meses de aprobar una impopular reforma jubilatoria al ejecutar la ley 49.3 –por falta de mayoría parlamentaria– que generó multitudinarias protestas sociales.

“Hay que reabrir un debate que es el del horario escolar durante el año, que es una de las otras grandes hipocresías francesas”, lanzó Macron en su estadía de 3 días a la segunda urbe más grande de Francia, Marsella, ante la presencia del ministro de Educación Pap Ndiaye.

“Tenemos niños que tienen dos meses y medio de vacaciones, algunos casi tres meses de vacaciones. Pero tenemos que concertar esto, tenemos que trabajar en ello, no para el año que viene, está un poco apretado pero tenemos que replantearnos esta época del año ”, agregó el líder franco, justo a dos semanas de que el ex premier Edouard Philippe –designado por Macron y ahora líder del nuevo partido Horizon– esbozará lo mismo durante una rueda de prensa en Bourdeos.

En su oratoria en Marbella, Macron comparó la realidad social de los infantes de clase media que pueden acudir a campamentos o apoyo escolar durante el receso escolar con la de los “niños de barrio que se quedan con pocas infraestructuras deportivas, con familias que ya están en dificultades”.

El presidente galo abrió formalmente el debate en torno a la actual extensión de las vacaciones escolares al asegurar que “cuando tienes tres meses de vacaciones, vuelve la desigualdad”.

En ese sentido, Emmanuel Macron anunció este lunes (27/06/23) la apertura gradual de los colegios francos hasta las 18 horas y expuso que ahora los jardines serán accesibles desde los dos años en distritos educativos prioritarios (como Marsella), así lo reveló Le Figaro. La elección del presidente francés de peregrinar por uno de los barrios más violentos y con residentes de clase media baja y afrodescendientes evidenció que pese a la sublevación popular ante la reforma jubilatoria, vastos sectores populares le muestran fidelidad al gobierno. Desde la misma Marsella, Macron comunicó un operativo policial de lucha contra el consumo de drogas: cobro de multas instantáneas a consumidores desde 500 dispositivos y apps con pago instantáneo.

Primer experimento en Marsella con críticas de la Izquierda

La presencia de Emmanuel Macron en una escuela en remodelación del distrito de Busserine -Marsella- durante la jornada de este martes (27/06/23), exhibió su plan “Marseille en grand” que aborda pilares como desarrollo de nuevas pedagogías y rehabiltación de los parques escolares, según Le Monde. Esta escuela primaria Saint-André está siendo renovada por un plan de inversiones conjunto con el Estado y el municipio en el marco de un presupuesto nacional de más de 1.500 millones de euros -emitido a fines del 2021-, que materializó 28 proyectos de construcción y renovación edilicia educativa.

Según el discurso del líder francés, los ritmos escolares actuales en tal jurisdicción son meramente negativos para el aprendizaje infantil y los comparó con diferencias con el sistema educativo alemán: “Atiborramos las semanas de nuestros hijos. Es porque los niños se van demasiado temprano y tienen vacaciones más largas durante los últimos veinte años que tienes estos mismos niños, cuando los comparas con nuestros vecinos, que llegan exhaustos todas las noches. ¿Cómo se las arreglan los alemanes para hacer deporte por la tarde? Porque tienen un horario escolar que se distribuye de manera diferente a lo largo del año”.

En septiembre del 2021, Emmanuel Macron anunció un proyecto educativo en Marsella llamado “La Escuela del Futuro” con la efectiva inversión de 2.500 millones de euros, experiencia que se generalizará por toda Francia. Hasta el momento, 82 establecimientos han sido seleccionados para realizar un tipo de proyecto pedagógico en el que la dirección participa en la elección del equipo. “Este experimento fue realmente forzado a existir, a pesar de la oposición tanto de los sindicatos muy fuertes como de las escuelas que eran el objetivo principal, es decir, las escuelas en los distritos del norte”, expresa Virginie Akliouat, secretaria departamental del Sindicato Nacional Unitario de Maestros, Maestros de Escuela y PEGC de la FSU (FSU-SNUipp). “El peligro es que ya no se trate de una escuela de la República, sino de escuelas completamente diferentes según el territorio”, consiguiendo al final una “verdadera ruptura de la igualdad de oportunidades”, explica la sindicalista al diario Le Monde, quien critica la supuesta falta total de transparencia en los métodos de selección, despliegue de proyectos y asignación de fondos.

fuente URGENTE24