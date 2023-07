Quiebre total del MAS en Bolivia: Arce ratificó en el cargo a un funcionario destituido por el sector de Evo

El sector de Evo Morales en el Congreso aprobó con el bloque de derecha la salida del Ministro de Gobierno Eduardo Del Castillo, que fue nombrado nuevamente por Arce. “Evo rompió todo”, lamentan en el entono presidencial.

La ruptura entre Evo Morales y Luis Arce en Bolivia es definitiva y parece no tener punto de retorno. El sector de los radicales, representados por Evo, aprobó una moción de censura contra el Ministro de Gobierno, Eduardo Del Castillo, figura clave para el presidente Arce.

El hecho particular es que el evismo juntó los votos contra el ministro gracias al apoyo de los bloques opositores de Comunidad Ciudadana, de Carlos Mesa y Creemos, de Luis Fernando Camacho, ambos protagonistas en el golpe de estado contra Evo en 2019.

Tras el trámite legislativo fue firmado por Arce pero inmediatamente lo volvió a designar el cargo y le tomó juramente, en un claro desafío a la figura de su ex mentor. El operativo legal fue parecido al que aplicó en 2020 la presidenta Jeanine Áñez, cuando repuso a sus ministros Arturo Murillo y Luis Fernando López, quienes reprobaron en sus respectivas interpelaciones.

Arce explicó durante el acto de reposición de su ministro de Gobierno que se apegó plenamente a lo dice la Constitución porque emitió el decreto 4974 con el que lo cesó de sus funciones. Pero, dijo también que hubo un masivo respaldo de las organizaciones sociales y que por esa razón decidió restituirlo, precisamente, con el siguiente decreto, el 4975.

“Hemos escuchado al pueblo boliviano, lo hemos dicho y no solamente es una mención, no solamente las organizaciones que están acá presentes, sino que a través de nuestro viceministerio de Coordinación con Movimientos Sociales hemos estado en contacto con muchas organizaciones, las cuales mayoritariamente y de manera contundente han apoyado al compañero Eduardo Del Castillo”, añadió el presidente.

Del Castillo, ya repuesto en el cargo, también apuntó a la facción evista del MAS. “Hoy, le guste a quien le guste, el conductor de la revolución es el presidente Luis Arce y él está cumpliendo”, afirmó la autoridad.

“La división de asambleístas no llega al pueblo, porque no permite que intereses particulares, de una persona, acaben con sus sueños. No nos vamos a detener porque así lo desee una ‘megacoalición’ o de una persona que desea regresar al poder traicionando al pueblo. El MAS no es una persona, es el pueblo”, agregó.

La respuesta Evo llegó por Twitter donde publicó: “Que el digno pueblo boliviano juzgue. Hago responsable al ministro censurado y ratificado inconstitucional e ilegítimamente de cualquier atentado contra mi vida o integridad física. La militancia del MAS-IPSP es testigo de las amenazas, mentiras y ataques en nuestra contra. Sólo faltó que Del Castillo muestre las esposas como hacía Arturo Murillo. El MAS-IPSP nunca claudicará en su lucha contra la corrupción y protección al narcotráfico. Como en tiempos neoliberales, la derecha busca atentar contra el instrumento político del pueblo”.

Una fuente del entorno de Arce planteó ante la consulta de LPO que “Evo rompió todo, es el rompedor, el autodestructivo. Evo perdió los papeles hace rato. Desde el día en que decidió volver a postularse a la presidencia en 2019, cuando decidió desconocer el resultado del referéndum que le dijo no a la repostulación. A partir de ahí comenzaron los problemas. Ahí vino el golpe de estado”.

“Nunca fue Lucho Arce el sucesor. Fue el candidato de cabotaje, el candidato de emergencia pero nunca lo consideró su sucesor porque Evo cree que no tiene sucesores. Evo cree que la vida comienza y termina con él y nos tienen entrampados en esa mierda, estamos muy complicados”, laA su vez, afirma que “este es un momento fatal para la derecha, fatal. Están en un momento terrible con el destape de la pederastia en la Iglesia Católica, la quiebra de un banco que pone a los banqueros y a los empresarios en una situación incomodísima de muy mala imagen y así sucesivamente hay muchos elementos en favor de del progresismo de la izquierda del MAS para poder combatir en buenas condiciones y aplastarlos en la lucha política diaria. Pero no, lamentablemente la pelea es entre las facciones que apoyan a Evo y, bueno, las organizaciones que no son pocas, que suban cada vez más y que apoyan al gobierno”.

“Lo terrible de esto es que Evo cree que va a volver al poder y no va a volver. Evo acabó su carrera, no se da cuenta. Está viviendo en un mundo artificial, él se está autoconvenciendo y su entorno también lo estimula hacia ese lado, en esa dirección de que él es el hombre. Y no, ya no. Lo que pasó es muy grave en Bolivia. Un golpe de Estado en pleno siglo XXI al estilo de los golpes de los 70, con militares y policías en las calles. No, no. Evo no quiere dar paso a la renovación, a la alternancia, a la construcción de, a la consolidación de un instrumento político que garantice una proyección de largo plazo”, apunta.

Por otro lado, LPO también habló con un dirigente que trabaja con Evo Morales y calificó la situación interna como “irreversible e imposible”. “Evo ya está en plan de ser oposición lo que queda del mandato de Arce. Y Lucho y Eduardo (que parece más presidente que Lucho), ya están en plan de perseguir y romper todo lo que tenga que ver con Evo”.

“Ya está. Al resto, que en algún momento intentábamos hablar de unidad y tender puentes, ahora nos queda tomar partido y militarlo. Todas las organizaciones se están rompiendo en pedacitos”, anticipa.

Evo tiene al ministro de Gobierno en la mira desde hace tiempo, le endilga una supuesta persecución a su figura a través de las fuerzas de seguridad y la inteligencia pública y viene de acusarlo por el hallazgo de 500 toneladas de droga en un avión de la aerolínea del “Estado plurinacional” de Bolivia (BoA) descubierta con destino a España.

Pero el ex presidente, que está empecinado en presentarse a las elecciones presidenciales de 2025, está rompiendo vínculos con viejos aliados como su ex vicepresidente Álvaro García Linera a quien trató de “un nuevo traidor” por decir que “el hermano Evo debe dejar gobernar a Lucho”. “Está paranaoico, no hay nada que hacer, lamentablemente”, dice resignado alguien que lo frecuenta a menudo y decidió no tomar partido en la interna.

