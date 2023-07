Manzur lanzó la temporada turística de invierno 2023

La provincia espera un invierno con buenos números de la mano de las inversiones en infraestructura realizadas en los centros turísticos y la promoción del destino.

Tucumán lanzó este lunes su temporada turística de invierno 2023 en el Salón Blanco, encabezada por el Gobernador de la provincia, Juan Manzur; el vicegobernador, Osvaldo Jaldo, y el presidente del Ente Autárquico Tucumán Turismo (EATT), Sebastián Giobellina.

Tras fines de semana largos con cifras optimistas, la provincia espera un invierno con buenos resultados de la mano de las inversiones en infraestructura realizadas en los centros turísticos y la promoción del destino.

Es una nueva temporada de invierno que nos trae esperanza, entusiasmo y alegría, a partir del trabajo que se viene haciendo en la provincia para dinamizar al turismo. Avanzamos con obras para mostrar lo lindo que es Tucumán, las bellezas de sus paisajes, su gente, su pueblo y su cultura”, destacó Manzur.

En esa línea, sostuvo que el Gobierno de la Provincia “invirtió y jugó fuerte, porque creemos en el turismo y estamos convencidos de que es uno de los grandes motores de la economía en la provincia de Tucumán”.

Con la presencia del ministro del Interior, Miguel Acevedo; el ministro de Salud, Luis Medina Ruiz; la ministra de Gobierno y Justicia, Carolina Vargas Aignasse; el ministro de Obras y Servicios Públicos, Fabián Soria; el ministro de Seguridad, Eugenio Agüero Gamboa; el ministro de Desarrollo Productivo, Álvaro Simón Padrós; el ministro de Educación, Juan Pablo Litchmajer; el presidente de la Cámara de Turismo de Tucumán (CamTur), Héctor Viñuales; el secretario de Turismo de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), Gregorio Werchow; el presidente del Ente Norte, Nelson Bravo; el sub interventor de la Caja Popular de Ahorros de Tucumán, Hugo Ledesma; la directora de la Casa Histórica, Cecilia Guerra Orozco; referentes del sector empresario local y representantes de los municipios.

Lanzamos la temporada de invierno tan esperada en la provincia, ya que no hay dudas que van a venir a visitarnos turistas de diferentes lugares y los propios tucumanos, recorriendo las bellezas naturales que tiene la provincia”, sostuvo Jaldo que invitó a todos a visitar la provincia esta temporada.

El vicegobernador, dijo que “queremos agradecer el acompañamiento y la inversión del sector privado que ha realizado en las diferentes villas turísticas. Esto genera grandes fuentes de trabajo”.

Y añadió: “Estamos dotando de grandes servicios y esto se debe gracias al trabajo en conjunto de la provincia y el sector privado”.

Por su parte, el presidente del EATT remarcó las campañas promocionales realizadas en: aeropuertos de Buenos Aires, Salta, Córdoba, Mendoza; en puntos estratégicos de Capital Federal con pantallas led; Familias Tours y Press Trip (40 medios visitaron Tucumán); trailers promocionales que recorrieron 13 locaciones en todo el país; presencia en workshops, ferias y eventos; una fuerte campaña digital; publicidad en vía pública, cines y transportes.

Asimismo, afirmó que “el informe anual del Observatorio Económico del Turismo de Reuniones en Argentina, mostró que Tucumán fue el 2.º destino sede”.

En este contexto, Giobellina destacó que “San Pedro de Colalao contará con un espectáculo de luz y sonido, que será lanzado el 7 de julio y se llamará La Aparición Divina”.

A su vez, destacó que “en materia aérea vamos a aumentar dos vuelos semanales con Mendoza desde octubre, y tenemos que recalcar el decreto por parte del gobernador Manzur que baja la alícuota para las actividades del turismo al 1.5. Esto viene a ser un 300 por ciento menos de impuestos provinciales en ingresos brutos”.

Nuestro sector turístico es el gran generador de empleo. En un momento difícil, nuestro sector va a apoyar la reduccion de la alícuota de ingresos brutos y eso se va a volcar en más inversiones y trabajo”, expresó.

