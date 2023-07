Osvaldo Jaldo y Miguel Acevedo recibieron el certificado de la Junta Electoral

También se entregó a legisladores e intendentes electos.

El gobernador Juan Manzur participó, este martes, del acto de entrega de certificados al gobernador electo, Osvaldo Jaldo, su vice Miguel Acevedo, los intendentes y legisladores electos de toda la provincia. Se realizó en el Teatro Mercedes Sosa, en el marco de los comicios que se desarrollaron el pasado 11 de junio.

El acto estuvo presidido por las autoridades de la Junta Electoral, Daniel Leiva, Washington Navarro Dávila y Edmundo Jiménez.

“La Junta Electoral proclamó a los candidatos, es decir que dictó resolución para que puedan asumir los respectivos cargos institucionales para los que los eligió la gente”, comentó Jaldo.

Agradeció “a los integrantes de la Junta porque son muchas horas de trabajo para llegar a esta proclamación oficial”. También felicitó “a todos los proclamados que fueron elegidos en democracia”.

Al respecto manifestó que “Tucumán fue una de las provincias donde la gente fue a votar de forma masiva. Es una manera concreta de sostener el sistema democrático. Por parte de nuestro espacio, logramos lo que nos propusimos. Siempre estaremos acompañando con nuestra gestión de gobierno. Felicito a los 49 legisladores porque serán quienes lleven adelante las leyes de la provincia”.

En este sentido, felicitó “a una mujer muy trabajadora que se sometió a una disputa electoral muy difícil y fue electa intendenta de San Miguel de Tucumán”.

Sobre las elecciones de octubre, sostuvo que “aspiramos que el gobierno nacional sea del mismo color político nuestro”. Agregó que “estamos trabajando en cuál será nuestro gabinete. Tendremos continuidad, pero corregiremos lo que falte por hacer”.

Por último recordó que pasó “por todos los cargos políticos, es decir que hice la carrera política, escalón por escalón y hoy estoy en el último. Es producto de mucho esfuerzo y sacrificio”.

El vicegobernador electo Miguel Acevedo expresó que “las elecciones fueron un día de mucha alegría y significación. Hoy estamos recibiendo el certificado cada una de las autoridades que han sido elegidas por el voto popular. De acá en más yo voy a seguir con la tarea de ministro. Todavía me quedan algunos temas por resolver, por cuidar, esto me demandará un par de meses más y ahí sí me abocaré de lleno a la nueva tarea y funciones encomendadas por el pueblo tucumano que es presidir la Legislatura”.

Rossana Chahla intendenta electa de San Miguel de Tucumán, indicó que “para nosotros es un día muy importante, nuestro espacio político ha sido el más votado en la provincia. Hemos logrado, no solo sacar una diferencia histórica del candidato a gobernador Osvaldo Jaldo, sino también ganar la intendencia de la Capital. Hoy la Junta Electoral proclama a los ganadores” y agregó “Hemos seguido trabajando después de la campaña con el gobernador para mejorar la provincia y la ciudad”.

“Estamos con la cabeza para empezar a trabajar en la Legislatura y acompañar los grandes proyectos que seguramente va a tener nuestro gobernador electo, Osvaldo Jaldo”, indicó el legislador electo Jorge Leal (h).

A su vez, sostuvo que “en Burruyacú, la elección fue muy tranquila, toda la gente fue a votar. En la intendencia, el candidato Jorge Leal sacó casi el 84% de los votos, ha sido una elección realmente histórica”.

Por su parte, Carlos Najar dijo que “estamos terminando una etapa de lo que fue un acto democrático con total tranquilidad, que coronó a los distintos legisladores, a la dupla de gobernador y vicegobernador, con Osvaldo Caldo y Miguel Acevedo, un acto de la democracia sin ningún tipo de inconveniente”.

La intendenta electa de Lules, Marta Albarracín, expresó que “vinimos a recibir nuestros certificados, queremos poner todo en esta impronta para gobernar la ciudad, sobre todo San Isidro de Lules”.

