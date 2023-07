Paro de colectivos este viernes

UTA emitio un comunicado oficial anunciando la retención de tareas en todas las provincias en donde los empresarios no hayan cumplido con el pago del mes de junio y el aguinaldo.

A través de un comunicado oficial, la UTA (Unión Tranviarios Automotor) ratificó la retención de tareas a partir de este viernes 7 de julio a las 0 horas en todas aquellas provincias en donde los choferes no hayan percibido el pago del sueldo correspondiente al mes de junio y el aguinaldo.

Tucumán está entre las jurisdicciones en donde los empresarios no cumplieron con el pago y por lo tanto este viernes el paro de colectivo será una realidad.

El comunicado de UTA

Se ratifica la medida de “retención de tareas” en las empresas que no cumplan con el pago del aumento salarial resuelto y acordado para trabajadoras y trabajadores representados por la UTA.

Hemos verificado el incumplimiento en determinadas empresas del AMBA, La Plata, Corrientes, Entre Ríos, Santa Fe, Formosa, Misiones y Tucumán. Como expresamos, se procederá a la retención de tareas en aquellas empresas que incumplan el pago del aumento salarial. Retenemos tareas a partir de las 00 horas del día de mañana viernes 7 de julio.

Atento el cumplimiento en el pago del aumento salarial verificado en las jurisdicciones de Bahía Blanca, Catamarca, Chaco, La Rioja, Córdoba, Comodoro Rivadavia, Jujuy, La Pampa, Mar del Plata, Mendoza, Neuquén, Río Negro, Rosario, Salta, San Juan, San Luis, San Nicolás de los Arroyos, Santa Cruz, Santiago del Estero, Trelew. En estas provincias y ciudades el

transporte de pasajeros está garantizado y será normal.

Ponemos en conocimiento que no permitiremos a los grupos monopólicos que pretenden ejercer presión sobre las Autoridades Nacionales para obtener mayores recursos económicos, que generen su discusión en los espacios y las instancias adecuadas, y no utilicen a los trabajadores y a los usuarios como rehenes de sus pedidos sectoriales. Exigimos a las Autoridades que hagan respetar los derechos, y apliquen el Articulo 6 de la Resolución conjunta de la Secretaria de Gestión del Transporte y la Secretaria de Articulación Interjurisdiccional, para no perjudicar usuarios.

Lamentamos el perjuicio que se ha generado por un pequeño grupo que responde a los intereses empresarios de DOTA, que paró en forma sorpresiva a las 16 horas, por mayores recursos para sus patrones. Los trabajadores no paramos, retenemos nuestras tareas por nuestro aumento desde las 00 hs.

fuente:losprimeros