Conoce los consejos clave para vivir 100 años

Lograr vivir hasta los 100 años puede ser posible. Hay un factor genético que no podemos cambiar, pero si podemos cambiar los hábitos de vida que nos perjudican por otros más saludables que nos permitan, no solo vivir más, sino también mejor. Estos 8 consejos son una guía para lograrlo.

Claves para vivir muchos años con salud

Cuida tu alimentación

Sigue una dieta sana y equilibrada, rica en frutas y verduras. Reduce la ingesta de carne y sustitúyela por más legumbres. Consume también abundante pescado; el omega-3 presente en ellos ayuda a cuidar el corazón y la salud cardiovascular. En resumen, se trata de seguir la dieta mediterránea.

Haz ejercicio

Es fundamental mantenerse activo y evitar el sedentarismo para prevenir un gran número de enfermedades. Realizar ejercicio moderado al menos durante 30 minutos diarios será suficiente para disfrutar de sus beneficios.

Duerme lo suficiente

Durante la vejez cuesta más conciliar el sueño y este se vuelve más ligero, hay estudios que demuestran que es debido a la pérdida progresiva de un tipo de neurona. No obstante, los médicos coinciden en que lo recomendable son 7 horas de sueño diarias para llevar una vida saludable.

Evita el estrés y sé positivo

El pesimismo, el estrés y la ansiedad contribuyen a debilitar el sistema inmunológico y por lo tanto el organismo se vuelve vulnerable a infecciones y otras enfermedades. Además, el estrés está directamente relacionado con varias enfermedades.

Socialízate

Tradicionalmente se definía la salud como el bienestar físico, psíquico y social y es que éste último aspecto de nuestra vida también influye poderosamente ya que ayuda a estimular el sistema inmunológico. Por ello, cuida la relación con tu pareja, tus amigos y familiares. Si existe algún conflicto, perdona y olvida. No te aísles, conoce gente nueva.

Evita el consumo de drogas

Se tenga la edad que se tenga, el consumo de sustancias como el alcohol o el tabaco va en detrimento de nuestra salud. Son muchas las enfermedades que están asociadas a estas drogas, algunas de ellas tan graves como el cáncer.

Mantén activa la mente

La estimulación cognitiva permite prevenir enfermedades mentales en general y especialmente las neurodegenerativas relacionadas con el envejecimiento. Ejercicios como la lectura, la escritura y las operaciones numéricas o los juegos de mesa de toda la vida como el ajedrez, las cartas y el dominó mantienen el cerebro en forma.

Márcate metas vitales

Establecer metas y objetivos a lo largo de la vida y alcanzarlos mediante el esfuerzo y el trabajo diario es la clave de la felicidad. No importa la edad que tengamos, siempre deberemos marcarnos un nuevo objetivo, un rumbo al que dirigir nuestros pasos.

fuente:absbimedica