Javier Milei dejo sin respaldo a Amalia Granata

Apenas conocida la noticia de la baja por parte de Javier Milei de las candidaturas provinciales en Santa Fe para competir con La Libertad Avanza (LLA) sólo por la presidencia, la primera pregunta que resonó en la política santafesina fue sobre el futuro de Amalia Granata, quien iba a encabezar la lista de diputados y diputadas para la Legislatura del libertario. Tras algunos reproches por la intempestiva decisión, la mediática resolvió que competirá igual, sin el sello libertario, aunque promete mantener el mismo combustible electoral que comparte con Milei y que ambos convierten en llamas.

No hubo mucha meditación de la diputada para decidir si buscaría su reelección por más que el cartel de Milei ya no lo tendrá. Lo cierto es que la estructura electoral de la diputada provincial no se modifica demasiado y sólo se harán algunos retoques.

Competirá por Unite, espacio que iba a darle plataforma legal a los libertarios ya que La Libertad Avanza no está constituida como partido en Santa Fe. Es decir, lo único que cambia ahora es el nombre de fantasía que iba a aparecer en la lista. Vale recordar que en el comunicado del espacio libertario se prohíbe utilizar imágenes y simbología de Milei.

En principio la acompañará como segundo en la lista Emiliano Peralta, recordado por denunciar al diputado Nicolás Mayoraz cuando era su asesor por un supuesto pedido de retorno. Granata lo sumó como integrante de su equipo de trabajo y fue la chispa que dinamitó el vínculo entre los legisladores. Tercera sería la empresaria Alicia Azanza.

Fuga y misterio

La fuga de la imagen de Milei podría suponer un trompazo para las aspiraciones de Granata; sin embargo, en el armado de la diputada lo ven de otra manera. José Bonacci, apoderado de Unite, sello electoral que ha servido de base para una larga lista de dirigentes sin partido, sostiene que ahora se liberan del acuerdo con los libertarios que les impedía presentar candidato a gobernador y, de hecho, llevarán a Hernán Kovacevich, un ex policía federal, que era el apuntado por La Libertad Avanza para una eventual candidatura.

En el armado confían que el perfil de Granata ya se asocia naturalmente a Milei y el electorado no va a disociar una figura de la otra por más que no haya referencias a la LLA. Los ejes de representación y pensamiento son similares en ambos, aunque los objetivos parecen diferentes. Incluso se ilusionan con repetir una buena elección como en 2019 cuando sorprendió con el ingreso de seis diputados, en momentos en que se discutía la legalización del aborto en el Congreso y ella se posicionaba provida.

Ese fenómeno esta vez no estará en la disputa electoral, pero sí la rabia libertaria que indirectamente pretende aprovechar Granata. Hasta podría considerarse antecesora del minarquista: una figura outsider contestataria, sin filtros, crítica de la política, aunque esto último ya no corre más en la mediática tras convertirse en parte de la dirigencia en estos cuatro años de legisladora.

