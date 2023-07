Bullrich molesta por el escándalo narco que complica a De Loredo: “No estoy informada”

En una visita a Córdoba para apoyar al radical, Patricia no pudo responder sobre la presencia de Jessica Rovetto Yapur y Cristian Chesarotti en la lista de concejales.

En un arribo clave a Córdoba, mezclado por el final de la campaña municipal -se vota el próximo domingo para la intendencia- y el trazo grueso de la carrera rumbo a las Paso, la presidenciable amarilla Patricia Bullrich hizo escala en territorio cordobés para respaldar a Rodrigo de Loredo y reunir tropa para las Primarias.

Y en ese marco, con una agenda que tuvo cierto hermetismo y desencuentros entre el armado amarillo y el del radical de Evolución, en una de las recorridas por barrio San Vicente, Bullrich fue consultada acerca de Jéssica Rovetto Yapur, la 10ª candidata a concejala en la lista de Juntos y cuya pareja está involucrada en una causa de narcotráfico que se dirime en el fuero federal. Donde, además la postulante amarilla es abogada de su pareja en la causa que investiga el fiscal federal Maximiliano Hairabedián.

“No sé, no tengo información y no puedo hablar de algo que no sé”, dijo la expresidenta del PRO quien decidió cortar la requisitoria periodística cuando la colega de Telefé Córdoba le consultó, además, por la decisión que se tomó en Caba con respecto a Franco Rinaldi, el ahora excandidato a primer legislador porteño en el armado de Jorge Macri.

En Córdoba, son dos los candidatos a concejales de Juntos que tienen familiares directos envueltos en causas de narcotráfico. Además de Rovetto Yapur, el radical Cristian Chesarotti, que ocupa el noveno lugar de la boleta de De Loredo, tiene un hermano que fue detenido por la Fuerza Policial Antinarcotráfico en una causa que investiga la Justicia provincial.

La decisión del armado es que ambos permanezcan, aunque en el PRO hace ruido la presencia de Yapur y algunos, en plena tensión por la disputa nacional, apuntan a la falta de coherencia de Bullrich en su mensaje contra el narcotráfico y el desentendimiento por la causa que defiende una dirigente de su espacio.

Por otra parte, y en el plano político, la gira de Bullrich dejó el encuentro con tropa propia amarilla, la foto con Juez que, como lo contó LPO empieza a ramificarse con algunos apostando por Larreta, y el respaldo de De Loredo. De hecho, al igual que ocurrió el pasado domingo en Santa Fe, bullrichistas en Córdoba señalaron que la mujer halcón estará el domingo en Córdoba en el búnker de De Loredo.

Esto último, no solo por la elección local, sino con miras claro está a las Primarias. Y así, como el lunes el larretista Álvaro González reunió a una pata juecista, este martes en horas de la tarde, Bullrich sumó respaldo de un centenar de dirigentes del radicalismo. Varios acompañados por la diputada nacional Soledad Carrizo y el primer precandidato a diputado nacional, el intendente de Jesús María, Luis Picat.

fuente: lapoliticaonline