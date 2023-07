VINOS: Una bodega argentina fue elegida como la mejor del Mundo

En el año 1898, Nicola Catena partió de Le Marche, Italia, hacia Argentina, huyendo de la escasez europea hacia una nueva y abundante tierra llena de oportunidades.

a bodega Catena Zapata, ubicada en Luján de Cuyo, en Mendoza, fue galardonada como la mejor bodega del mundo en la prestigiosa edición 2023 del ranking World’s Best Vineyards. El anuncio se realizó este miércoles en La Rioja, España, y marcó un nuevo hito para la Argentina, que no obtenía el primer puesto desde 2021, cuando Bodegas Zuccardi se llevó el galardón. Como si fuera poco, otras cinco bodegas argentinas formaron parte de los 50 primeros puestos del ranking completo de las mejores bodegas y viñedos del mundo. Bodegas Salentein quedó en el noveno puesto en la selección mundial, y El Enemigo Wines, de Alejandro Vigil, se quedó con la décima posición. Durigutti Family Winemakes, alcanzó el puesto 13, mientras que Bodega Colomé, de Salta, ocupó el lugar número 24. Además, la Bodega Diamandes, del Valle de Uco, logró el puesto 48. The World’s Best Vineyards es un ranking internacional organizado anualmente por William Reed, una importante multi-plataforma de comunicación de valor en el sector de bebidas y gastronomía. Creadora de los aclamados “50 best” en gastronomía y bares, es también la promotora de los premios World’s Best Vineyards, con el fin de promover las mejores experiencias de turismo del vino en el mundo. La trascendental distinción otorgada a la bodega Catena Zapata ha sido el resultado de un riguroso proceso de evaluación realizado por un selecto jurado compuesto por más de 500 expertos y corresponsales de viajes de 22 regiones geográficas. Estos profesionales han considerado tanto la calidad de los vinos producidos como la experiencia que los viñedos ofrecen a sus visitantes. “No conoces el Malbec argentino hasta que probás a Catena Zapata” reza una de las descripciones por las cuales la bodega mendocina fue premiada. Es sabido que el Malbec de Argentina y, más precisamente, de Mendoza, es uno de los más reconocidos en el mundo. También se destaca que Catena produce “excelentes Cabernet Sauvignon, Chardonnay y una variedad de uvas nativas” explicaron desde el ranking. La historia de los Catena Zapata con el vino. En el año 1898, Nicola Catena partió de Le Marche, Italia, hacia Argentina, huyendo de la escasez europea hacia una nueva y abundante tierra llena de oportunidades.

En Mendoza, con su fresco aire de montaña, Nicola estaba convencido de haber hallado la tierra prometida. En 1902 plantó su primera viña de Malbec a orillas del río Tunuyán. Hasta entonces, el Malbec solo había sido empleada como uva de corte en Burdeos. Sin embargo, Nicola sospechaba que podría alcanzar su escondido esplendor en los Andes, intuición que recién floreció un siglo más tarde. Domingo, el hijo mayor de Nicola, continuó con el proyecto y condujo la bodega familiar a un segundo nivel, convirtiéndose en uno de los viticultores más prósperos de Mendoza. Al igual que su padre, Domingo aseguraba que el Malbec argentino podía dar vinos tan elegantes y complejos como los Premier Grand Cru de Burdeos. Luego, se hizo cargo del negocio familiar Nicolás, el hijo economista del matrimonio Catena Zapata. Hace unos años, Laura Catena es quien está a cargo de la bodega ubicada en Luján de Cuyo. Es hija de Nicolás y fue quien llevó la vitivinicultura al siguiente nivel, marcando nuevos hitos y generando nuevas metas. Fue suya la decisión de convocar al enólogo Alejandro Vigil para avanzar con un riguroso trabajo de investigación en miras a comprender a fondo el “terroir” argentino, las características de Mendoza y cada aspecto de sus viñedos, con el fin de elaborar vinos argentinos capaces de competir con los mejores vinos del mundo.

