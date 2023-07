Horacio Rodriguez Larreta contra el blindaje de Patricia Bullrich y la mandó a estudiar

El precandidato presidencial de JxC, Horacio Rodríguez Larreta, criticó la idea de Bullrich de un blindaje con el FMI y pidió estudiar historia argentina.

Horacio Rodríguez Larreta redobló sus cuestionamientos a su rival en la interna de Juntos por el Cambio (JxC), Patricia Bullrich, en especial por la polémica desatada a raíz de la propuesta de la exministra de Seguridad de buscar un “blindaje” de dólares con el Fondo Monetario Internacional (FMI), una idea que hizo recordar al blindaje implementado durante el gobierno de Fernando de la Rúa, que no logró impedir la crisis económica y el estallido de 2001.

“Estudiemos”

“El blindaje lo hizo De la Rúa. Miremos la historia argentina, estudiemos. ¿Cómo terminó De la Rúa después de blindaje? No coincido con hacer un blindaje como De la Rúa ”, se despachó Rodríguez Larreta este miércoles (26/7) consultado en CNN radio sobre la propuesta que había esbozado Patricia Bullrich el martes en el marco de las medidas económicas que plantea implementar en caso de ser electa presidenta.

Ante la consulta sobre las propuestas de sus rivales, entre las que se mencionó la dolarización que plantea Javier Milei, Larreta optó por centrarse en la idea de Bullrich y precisó al respecto: “No es nuevo acuerdo, es un préstamo nuevo del Fondo. ¿Así vamos a arrancar el gobierno? ¿Con un préstamo nuevo del Fondo?”

“¿Qué vamos a hacer? ¿Vamos a salir a pedir otro préstamo más al Fondo? ¿Esas son las soluciones? Seamos realistas”, preguntó el mandatario porteño sobre la propuesta de su rival en JxC mientras el gobierno de Alberto Fernández está renegociando el acuerdo ya vigente con el organismo multilateral.

En ese contexto, también el jefe de gobierno porteño recordó las promesas de Bullrich de quitar el cepo cambiario inmediatamente después de asumir su hipotética presidencia: “Hay medidas que sí se pueden tomar el 1er día, de algún tipo de flexibilización (del cepo), pero levantar el cepo sin dólares no lo escuché de ningún economista”.

Exportar y el Gasoducto

Al plantear sus propuestas en materia económica, Horacio Rodríguez Larreta se concentró en el problema inflacionario: “Con la inflación nada funciona. Vamos al cómo: dejando de gastar de más, vamos al Equilibiro fiscal, basta de gastar de más todos los años, basta de emitir billetes porque genera inflación. Para garantizar eso hay que hacer una ley por la cual se independice al Banco Central”, y también mencionó “estabilizar el tipo de cambio, exportando más”. Sobre lo último, el tema exportaciones, apeló a las divisas que puede generar el gasoducto Néstor Kirchner: “Con el Gasoducto, en el próximo mandato podemos llegar a exportar 10.000 millones de dólares en gas al Sur de Brasil y con el Litio del Norte…el año que viene habrá un aumento de 5.000 o 7.000 millones de dólares solamente de esos productos”, calculó.

fuente:URGENTE24