La Academia Luna Cautiva y Añoranzas, representaron a Tucuman en Santiago del Estero

La Academias folclórica Luna Cautiva (Los Nogales) y Añoranzas (Granja Modelo) representaron a la provincia en el cierre del XXI° Marcha de Los Bombos en Santiago del Estero.

Por octavo año, la academia Luna Cautiva de la localidad de los Nogales, se hizo presente en la Marcha de Los Bombos y en la fiesta del Patio del Indio Froilán.

Esta vez acompañados por el debut en otra provincia, de la academia Añoranzas, de la localidad de la Granja Modelo, que a 5 meses de su nacimiento, ya pudo estar en tan importante evento. Ambas academia son dirigidas por la Profesora Julieta Pérez Amoros. La delegación estaba conformada por 130 personas, siendo la más grande del evento, con más bailarines en escena.

El día sábado luego de recorrer la ciudad Termal, de disfrutar de sus aguas y recorido por la ciudad, participaron en la Clínica del Folklore, organizada por la Municipalidad de Termas de Río Hondo, en la Plaza San Martín.

Por la noche actuaron en la cena show del Hotel Lucas I, también en Termas, junto a importantes artistas locales.

El día domingo, mostraron sus espectáculo en la fiesta despedida de la XXI Marcha de Los Bombos.

Fue una experiencia maravillosa, ya que los viajes fortalecen los vínculos, no solo entre los alumnos si no tambien con academias de otras provincias y delegaciones de Paraguay, Uruguay, México y Colombia, que tambien se hicieron presente.

Estas salidas son importantes, no sólo en lo artístico, si no que también construye lazos y permite fortalecer y compartir mucho más. Junto a los bailarines, viajaron familias enteras, incluso vecinos y amigos que a pesar de no bailar, tienen un vínculo afectivo con las academias.

Hubo muchos bailarines que no pudieron participar, por diferentes motivos, pero estuvieron acompañándolos con sus mensajitos y llamadas. Eso muestra que no sólo son buenos bailarines, sino buenos compañeros y amigos

Ahora se viene la Marcha a Tucumán, seria la V° Marcha de los Bombos en la provincia y que ya tiene fecha para el 5 de Agosto, Los interesados en participar, pueden comunicarse al número de la Profesora Julieta, 3815978786.

Desde las academias, agradecen a los vecinos que siempre colaboran en todo lo que hacen para recaudar fondos para sus viajes