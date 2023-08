El ministro Massa anunció DNU para un nuevo monotributo productivo

El Ministro de economía y precandidato presidencial de Unión por la Patria mostró el apoyo de los movimientos sociales del peronismo durante un acto en el microestadio de Ferro Carril Oeste. Allí anunció que el gobierno nacional emitirá un DNU para crear el monotributo productivo dirigido a trabajadores de la economía informal.

“No voy a esperar al 10 de diciembre para poner en marcha el monotributo productivo. A fin de agosto vamos a poner en marcha, en un gran trabajo, con todos los movimientos, por Decreto de Necesidad y Urgencia, el monotributo productivo. Por una razón muy simple: si tenemos identificado quién es el sujeto social, si tenemos identificado que es parte de una economía sin derechos, lo primero que tenemos que hacer es darle la oportunidad a ese trabajador, a esa trabajadora que tenga el derecho a tener una obra social, un seguro de riesgo de trabajo, el aporte jubilatorio. Los tenemos que visibilizar para ponerlos nuevamente en el circuito formal de la economía”, aseguró Massa esta noche acompañado por Emilio Pérsico, secretario general del Movimiento Evita y por Daniel Menéndez de Barrios de Pie.

Massa fue el orador principal del encuentro convocado por el Movimiento Evita, Somos Barrios de Pie y la Corriente Clasista y Combativa (CCC), un día antes de la denominada “Marcha de San Cayetano” que realizan todos los años distintas organizaciones sociales. Con un tono autocrítico, Massa aseguró “que fue un gravísimo error como gobierno no haber desnudado impacto de la deuda con FMI, de la deuda con los privados, el estado de las cuentas de la Nación.

Massa emparentó además la crisis del 2001 con el gobierno de Mauricio Macri al advertir que “en 2001 Argentina vivió el recorte a estatales a jubilados, al sector público, vino un megacanje después un blindaje y finalmente un proceso de fractura social. Un proceso que se volvió a repetir entre 2015 y 2019”.

“Aquellos que nos enfrentan ya no plantean globitos de colores sino que van a recortar el gasto sobre nuestros jubilados, que van a recortar el gasto universitario. Dicen con toda claridad que van a limitar los mecanismos de subsidios y que van a ir a buscar un nuevo blindaje del FMI cuando lo que necesita Argentina es salir del Fondo para recuperar su soberanía como Nación·, agregó Massa en el acto que tuvo como lema “Por un país con Tierra, Techo y Trabajo”.

El precandidato presidencial de UP instó además a la participación electoral y a los desencantados del peronismo les advirtió que “si ellos no van a elegir, otros van a terminar eligiendo por ellos. Y mucho peor, van a terminar ganando los que quieren una Nación para pocos que termina recortando derechos y construyendo minorías que terminan decidiendo por todos”. Antes del acto en Ferro, Massa estuvo junto a Leandro Santoro, candidato a jefe de Gobierno porteño por UP, en dos comedores comunitarios y recorrió una feria popular de Ciudad Oculta en Villa Lugano. Acompañado también por Andrés Larroque, ministro de Desarrollo de la Comunidad de la provincia de Buenos Aires, y la diputada nacional Paula Penacca, Massa visitó los comedores “Los chiquitos con amor” y otro centro comunitario coordinado por el referente social “Pitu” Salvatierra, donde se contienen necesidades alimentarias de familias de la zona.

Votar para “defenderse”

El sábado por la tarde, Massa visitó la fábrica Nexina, en Tigre, donde convocó a los trabajadores a ir a votar para “defenderse” porque, dijo, “lo que está en discusión es si la Argentina es para poquitos o si es para todos”. El ministro de Ecomomía estuvo acompañado en esa actividad por el ministro del Interior y precandidato a senador, Eduardo “Wado” De Pedro; el secretario de Industria, Ignacio De Mendiguren; y la titular de Aysa, Malena Galmarini.

El precandidato de Unión por la Patria también realizó una recorrida por Berazategui donde destacó la importancia de “defender y aumentar la inversión” en los espacios de primera infancia y el reconocimiento de las tareas de cuidad.

“Hoy hay dos temas que no aparecen en la agenda electoral, pero que es clave que ayudemos a impulsarlo”, enfatizó Massa durante un encuentro con vecinos en la plaza Eva Perón del barrio Sarmiento junto al intendente de Berazategui, Jorge Mussi. En ese marco, el precandidato presidencial indicó que uno de esos temas está “vinculado a los espacios de primera infancia”, los cuales “son muy importantes para que la mujer, que hoy dedica seis horas y media a tareas de cuidado de los niños, pueda desarrollarse laboralmente”.

“Es necesario plantear claramente cuánto presupuesto va a haber el año que viene y en los próximos años para los centros de desarrollo infantil”, subrayó el funcionario nacional durante la actividad en la que se congregaron más de 500 familias.

En el sprint final de la campaña de cara a las elecciones primarias, el precandidato presidencial participará hoy a las 18 de un encuentro organizado por la CTA de los Trabajadores, en la sede del FOETRA, donde estará acompañado por su compañero de fórmula, el jefe de Gabinete Agustín Rossi. Mañana por la mañana estará de campaña por la ciudad santefesina de Rosario y por la tarde cerrará una actividad de la CGT en el estadio Direct TV Arena de Malvinas Argentinas.

Promediando la semana, Massa se trasladará a la ciudad balnearia de Mar del Plata, donde el próximo miércoles acompañará al gobernador bonaerense y candidato a la reelección, Axel Kicillof, en el cierre de la campaña. Finalmente, desde el comando electoral de Unión por la Patria tienen diagramada una última semana con actividades de cercanía, actos de cierre en los que se mostrará con dirigentes de espacio y continuar comunicando las propuestas segmentadas para todas las franjas etarias.

