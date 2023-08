Milei cerró su campaña con el lema “Que se vayan todos”

n un acto plagado de guiños antipolíticos y referencias a la historia argentina de los últimos años, Javier Milei cerró su campaña hacia las PASO con un evento en el Movistar Arena, del barrio de Villa Crespo, en el que reunió a miles de personas. El líder de La Libertad Avanza fue el primer precandidato en ponerle punto final a la carrera que tiene como meta el próximo 13 de agosto, cuando se dirimirán los nombres que competirán por llegar a la Rosada.

A las 21:33, Milei comenzó su discurso, acompañado en el escenario de referentes notables de La Libertad Avanza, como Victoria Villarruel, Carolina Píparo y Ramiro Marra. Entonó “Panic Show” de La Renga y luego se sumó al coreo del público “Que se vayan todos”, un canto contra la “casta política” a la que cuestiona abiertamente en sus discursos y que rememora al 2001. Denunció que los políticos enviaron “255.000 bots para sabotear” el evento.

Media hora antes, las luces se habían apagado en el lugar y un video que llamó la atención de todos los presentes: empezaron a mostrarse distintas imágenes de demoliciones de edificios y estallidos de bombas atómicas. Las escenas terminaron con un león envuelto en fuego y las coplas de La Renga.



En ese instante, Milei ingresó por una de las puertas laterales del estadio y caminó entre sus seguidores, a los saltos. Una vez arriba del escenario, el cineasta y precandidato a diputado nacional porteño, Santiago Oria, protagonizó un blooper cuando filmaba al libertario en pleno éxtasis: tropezó con el atril, el que hubiera caído si no fuera por los rápidos reflejos de Marra.

“Quiero agradecer a todos los que hicieron que esto pudiera ser posible, de que una candidatura presidencial liberal fuera una realidad”, afirmó en uno de los primeros tramos de su discurso. Tuvo una mención especial para su hermana Karina “El jefe” en la construcción de su postulación y rescató el crecimiento del espacio hasta llegar a ser uno de los más competitivos. “Hace dos años, cuando comenzábamos este recorrido nadie daba dos mangos por nosotros”, señaló. “Y a pesar de que el comprador hostil salió a comprar sellos por todos lados, logramos formar la Libertad Avanza”.

Milei puso en evidencia trabas y dejó en evidencia la interna liberal. “En un contexto histórico, el siniestro puso a un traidor de las ideas, a un vendedor que por arrastrarse por un cargo salió a ensuciar a este espacio, mientras que defendía a las basuras socialdemócratas”, sostuvo. Recalcó que su espacio logró dos diputados y cinco legisladores en la elección en la Ciudad en 2021.

Además, subrayó que la Libertad Avanza es el único frente que se posiciona para dar la lucha “contra los saqueadores”. Una y otra vez apuntó contra la clase política y acusó a la presidencia de Hipólito Yrigoyen de ser el primer gobierno en implementar un “modelo colectivista” que desde entonces no cesó. “Un modelo en el que para comercializar, trabajar, comer o estudiar tenemos que tener el permiso de un burócrata. ¡Vaya locura en la que nos metieron!”, lanzó. Y lanzó una crítica a la prensa. “Solamente no me entienden los periodistas ensobrados cuando digo a quien se le acaban los privilegios”, disparó.

Acto seguido, hizo referencia a la depreciación de la moneda argentina y a la inflación. “El peso es la moneda de los políticos. No puede valer ni como excremento porque no sirve ni para abono”. Señaló que la clase dirigente “es la única rica”, y aprovechó para referirse a otras áreas de su programa de gobierno. Describió que hay un “baño de sangre” producto de la inseguridad y expresó que promueve una doctrina bajo la cual “el que las hace, las paga”.

Milei aludió a las sucesivas crisis económicas. “Han pasado militares, ha estado la Alianza, y un montón de rejuntes de todo tipo que se construyen con el único objetivo de tener el poder para enriquecerse a costa nuestra”, añadió. “Quebramos con el hiperinflacionario de Chascomús cuando nos dejó 5000% de inflación en 1989. Por eso resulta gracioso que quieran hacer lo mismo ahora”, lanzó en una crítica a la UCR y a Juntos por el Cambio.

El líder de la Libertad Avanza defendió la convertibilidad, al que calificó como un “modelo exitoso” y aseguró que el grito “Que se vayan todos” en 2001 emergió como resultado de la decisión de los políticos de acabar con ese sistema. “Los principales candidatos de hoy son los mismos que estaban en ese momento”, apuntó. “¿Cómo podemos pensar que los que nos trajeron hasta acá van a hacer los cambios que no quisieron hacer?”, planteó. “Ellos no quieren dejar de robar”. En medio del discurso, hizo un guiño al público. “Les voy a confesar algo. Aunque no parezca, soy humano”, dijo entre risas.

Después de elogiar el período menemista, habló de la presidencia de Mauricio Macri. Consignó que en 2015 llegó al poder un outsider con una premisa clara y una oportunidad para realizar los cambios necesarios. Lamentó, sin embargo, que entonces no tuvieron lugar por decisión de la política. Aseguró que ahora se abrió un nuevo escenario para llevarlos adelante. “Si no cambiamos hoy, el único destino posible es convertirnos en la villa miseria más grande del mundo”, vociferó.

“No les pido su voto para que me den el poder, sino para devolverles la libertad, para que puedan ser arquitectos de su propio destino, para terminar con el estado empobrecedor, con la inflación, la inseguridad y poner el país en la senda de crecimiento”, remarcó. Citó los valores del Preámbulo de la Constitución, admitió que algunos electores todavía pueden tener dudas sobre él, desestimó las críticas que le hacen por sus “formas” y llamó a participar electoralmente el 13 de agosto. “Si quieren sacar a estos políticos, vayan a votar el domingo. Es la única forma de cambiar”, lanzó.

“Por si no les quedó claro, nuestro modelo es el modelo de la libertad”, dijo sobre el final. “No dejemos arrebatarnos la libertad, vayamos y peleemos, vayamos por una argentina próspera. Viva la libertad, carajo”, remarcó para cerrar.

Miles de papelitos se dispararon al aire a modo de festejo. De fondo, sonó “Se viene (el estallido)”, una canción que Bersuit Vergarabat compuso a fines de la década de los noventa en la antesala de lo que fue la crisis de 2001.

Preparativos

Desde temprano, un grupo nutrido de seguidores hizo la fila para retirar sus entradas por Parque Los Andes. En ese lugar, ubicado en Corrientes y Leiva, a una cuadra y media del estadio, se apostaba el “Mileimóvil”. Es el colectivo ploteado con la imagen del libertario que acompañó al precandidato durante su gira por distintos puntos del país.

A la par, una buena cantidad de micros con militancia libertaria del conurbano llegaron a las inmediaciones del estadio. Eran las columnas organizadas por los candidatos a intendente de Milei que responden al otrora armador y hoy candidato a senador provincial bonaerense Sebastián Pareja.

fuente:lanacion