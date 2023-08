Sergio Massa dijo que Fernando Iglesias es un “monigote intrascendente” (VIDEO)

El candidato a presidente dijo que el diputado macrista es un “monigote de tercer o cuarto nivel”.

Sergio Massa salió a confrontar con los “halcones” y trató de “monigote intrascendente” al diputado ultramacrista Fernando Iglesias, que le respondió que se ocupe del dólar.

El candidato a presidente del peronismo fue consultado en una entrevista sobre su recordada frase sobre “los ñoquis de La Cámpora” y pidió que se midan con la misma vara las contradicciones de Juntos por el Cambio.

“Llevamos 40 años de democracia y hubo acuerdos y desacuerdos de un montón de sectores de la política. Y me gustaría que así como a mí me preguntan por esa frase, le pregunten a Patricia Bullrich por qué pensaba que Mauricio Macri era el político más corrupto de Argentina. También me gustaría que le pregunten a Horacio qué le contestaría a Elisa Carrió que lo acusó de matar a Favaloro”, planteó Massa.

Uno de los periodistas de radio Mitre le respondió sobre esto último que “a Fernando Iglesias se lo preguntaría”, en relación con el reciente ataque a Rodríguez Larreta.

“Pero Fernando Iglesias es intrascendente, estamos hablando de los tipos que pueden liderar la Argentina no de los monigotes de tercer o cuarto nivel”, retrucó Massa respecto al diputado del PRO.

“Lo que me parece importante es que tengamos la capacidad de poner en contexto cada frase. Yo venía de una pelea muy dura en el 2013, en el 2015, con situaciones inclusive en la que tuvimos cruces no solamente políticos. Me hago cargo de lo que dije”, cerró Massa sobre la frase de la polémica.

Y si en vez de ocuparte de monigotes intrascendentes hacés algo para parar al dólar, Sergio? Dos millones más de pobres en un año y se te sigue prendiendo fuego la inflación!



fuente:lapoliticaonline