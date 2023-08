Un Tribunal de casación anuló la absolución de César Milani, acusado por enriquecimiento ilícito

El máximo tribunal penal federal del país consideró que la primera sentencia fue “propia de una mirada sesgada y fragmentada”. Y ordenó una nueva sentencia,

Los jueces Petrone y Barroetaveña aseguraron que la resolución del TOF no estuvo fundada y fue arbitraria. Apuntaron a las pruebas contra el militar retirado. La jueza Figueroa, antes de cumplir 75, votó por respaldar la absolución

La Cámara Federal de Casación Penal revocó la absolución que favorecía al ex jefe del Ejército durante el kirchnerismo César Milani, en la causa que lo investigaba por enriquecimiento ilícito, a raíz de la compra de una casa en San Isidro que no habría podido justificar. La decisión fue tomada en un fallo dividido: los jueces Diego Barroetevaña y Daniel Petrone hicieron lugar al planteo de la fiscalía y sostuvieron que el fallo del tribunal oral fue arbitrario. Se anuló el fallo que lo favorecía y se ordenó dictar una nueva sentencia en base a las pruebas que lo incriminan. En minoría, la jueza Ana María Figueroa se pronunció por confirmar la inocencia del militar retirado.

El fallo, al que accedió Infobae, se firmó este martes, en vísperas del cumpleaños 75 de la jueza Figueroa, presidenta de Casación. Precisamente, hay toda una polémica sobre su continuidad en el cargo: su pliego para que continúe cinco años más fue enviado por el Ejecutivo al Senado que ha intentado, hasta ahora sin éxito, reunir el quórum para convalidarla. El cumpleaños llegó sin completar ese trámite, pero los allegados de la jueza entienden que hay tiempo mientras dure el trámite parlamentario.

Aunque la mirada está puesta en fallos de trascendencia política como los que tienen a la vicepresidenta Cristina Kirchner como protagonista, como el caso Los Sauces-Hotesur y Memorándum con Irán, la Sala I de Casación firmó este martes una seguidilla de resoluciones, entre las cuales se incluyó la anulación de la absolución a Milani.