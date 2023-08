Y un día, el león rugió : Javier Milei despertó a la política Argentina

El inesperado caudal de votos logrado por Javier Milei, en todo el país, crea un nuevo escenario con miras a las elecciones de octubre.

Aplastante, como sus consignas más arriesgadas, así fue el triunfo de la “Libertad Avanza” en gran parte del país.

Javier Milei, fue el primer candidato a presidente en lanzar su campaña, tuvo altas y bajas, según las encuestas, pero el libertario nunca se modero y siguió fiel a su estilo y propuestas.

A Milei no le fue bien en las últimas y cercanas elecciones provinciales, paso sin pena y sin gloria, magros resultados que en algunos casos no alcanzaron ni siquiera los 2 puntos. Esto hizo pensar en un declive de su proyección de votos, nada más equivocado, incluso hubo encuestas que lo ubicaban como tercero.

Lo que tal vez nunca se entendió es que Milei marco puntos claves de las necesidades de las sociedad, más seguridad y mejor economía, por lo que la desastrosa situación económica que vive Argentina desde hace largos meses y la cruel y sanguinaria inseguridad proyectada hasta el infinito en redes y pantallas de televisión de la semana pasada , hicieron que Javier Milei y sus propuestas recuperaran protagonismo.

Sino como entender que en Tucumán, el partido que conduce Ricardo Bussi “Fuerza Republicana” y aliado de Milei en las generales del 11 de junio, solo obtuvo el 4 % de los votos y hoy le ganó el primer lugar al peronismo.

Con esto se reafirma que los votos no tienen dueños , pero las propuestas si lo tienen.

Final abierto para octubre, y seguro se vienen profundos cambios de estrategias en el Peronismo y Juntos por El Cambio.

Asimismo muchos querían conocer el verdadero caudal de votos de Milei, y hoy el león rugió y con más fuerza que nunca.

JUAN RIVADENEIRA

EDITOR