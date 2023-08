ESCANDALO: Un empresario reveló las infidelidades de su novia cuando iba a anunciar su boda

El festejo de cumpleaños de la mujer, en Turín, se convirtió en un discurso público de revelaciones impactantes.

El empresario italiano, Massimo Segre, sorprendió y provocó un escándalo el pasado fin de semana cuando reveló las supuestas infidelidades de su prometida, Cristina Seymandi, durante un discurso en una fiesta en la cual le celebraba el cumpleaños a ella.

Segre, de 64 años, es un reconocido hombre de negocios y presidente de varias empresas, entre estas se encuentran, la editorial del periódico Domani y la firma de inversión Directa Sim.

La aristócrata Seymandi, de 47 años, es hija de un gran empresario y candidata a las últimas elecciones municipales de Turín.



La pareja llevaba tres años y medio de relación y tenían planeado casarse. Sin embargo, en la noche del sábado todo cambió, cuando el empresario italiano se subió al escenario y anunció que se separaba de Cristina.

“Siempre pensé que amar a una persona también es desearle el bien. En este caso, esta noche, deseo regalarle a Cristina la libertad de amar. Amar una persona, un abogado, a quien quiere más que a mí. Querida Cristina, sé de cuánto estás enamorada, ya sea más desde el punto de vista mental que sexual, como tú misma lo dijiste”, dijo.

Asimismo, Segre reveló una lista de supuestos amantes con los que Seymandi le habría sido infiel: “Sé también que antes de él tuviste con un reconocido empresario. Queridos amigos: no crean que me gusta aparecer como el cornudo delante de ustedes, pero Cristina ha sido tan especial en contar su verdad, que no podía dejar solo a ella la narración del motivo por el cual esta noche termino esta relación”.

El empresario italiano aseguró que estaba desilusionado y que era incapaz de hacerle daño. “Querida Cristina, a Mykonos, vete con tu abogado, sé feliz con él, como sabes está todo pagado. Así como está pagado el viaje a Vietnam”, agregó.



FUENTE:CADENA3